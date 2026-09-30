Registrati
Diretta video

Primo piano | Assicurazione sanitaria per il personale scolastico, si parte

guarda
Attualità
30.09.2026

Compiti, diario cartaceo e vigilanza: analisi operativa della circolare ministeriale del 28 settembre 2026

Salvatore Pappalardo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Limiti alla libertà didattica dei docenti
Limiti all’autonomia organizzativa delle scuole
Ingerenza culturale e organizzativa
Motivazioni del Ministro

Con la circolare ministeriale n° 224621del 28 settembre 2026 il Ministro dell’Istruzione e del Merito nell’esortare i docenti a non assegnare compiti nel pomeriggio, la sera o nel weekend, nel promuovere l’uso del diario cartaceo per segnare i compiti e ridurre la dipendenza dal registro elettronico e infine di evitare più prove di verifica nello stesso giorno, invita i dirigenti scolastici a vigilare sul rispetto di dette indicazioni e invita le scuole a integrare regolamenti e patti di corresponsabilità.

Limiti alla libertà didattica dei docenti

In merito alle indicazioni della suddetta circolare, pur se non riveste il carattere di una disposizione di legge, ma soltanto di un suggerimento dato ai docenti, di fatto, nell’indicare i tempi dell’assegnazione dei compiti, gli strumenti da utilizzare per segnare i compiti e le  modalità per l’organizzazione delle verifiche, di fatto interferisce sulla libertà didattica e organizzativa dei docenti.

Limiti all’autonomia organizzativa delle scuole

Da una lettura attenta della circolare si evince come quella che dovrebbe essere un suggerimento, un’esortazione, non essendo una disposizione di legge, si trasforma in una prescrizione organizzativa nella misura in cui suggerisce degli orientamenti e chiede ai dirigenti scolastici non solo di vigilare sull’attuazione di quanto suggerito, ma anche di modificare i regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità, scelte che di norma appartengono agli organi collegiali della scuola.

Ingerenza culturale e organizzativa

La circolare, pur non essendo una legge e non impone nessun obbligo, per il semplice motivo che indica ai dirigenti di verificare l’attuazione dei suggerimenti dati, rappresenta un’ingerenza culturale e operativa, perché senza dichiaralo apertamente , orienta in modo molto dettagliato i comportamenti che appartengono alla sfera dell’autonomia didattica e organizzativa dei docenti.

Motivazioni del Ministro

La circolare, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, nasce dall’esigenza di tutelare il benessere psicofisico degli studenti, evitare il sovraccarico cognitivo dovuto a troppe verifiche simultanee ed eliminare l’ansia da “notifica tardiva” sul registro elettronico per le famiglie.

CircolareDirigenti scolasticiDocenti

La ‘par condicio’ a scuola? Difficile da attuare ma non impossibile, l’importante è che con la scusa dell’‘oggettività’ non s’arrivi alla censura

Dress code, in un liceo chi entra con abiti succinti, tacchi o cappelli riceve un’ammonizione scritta: la circolare

Vietato usare il cellulare in classe, Valditara: le scuole saranno bravissime a fare rispettare la norma

Vietato l’uso degli smartphone anche nella secondaria. Ma sono le scuole a decidere “specifiche sanzioni”.

Circolare Mim: “I compiti sono a discrezionalità degli insegnanti, ma la scuola è altro” – INTERVISTA a Daniele Novara

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Compiti, diario cartaceo e vigilanza: analisi operativa della circolare ministeriale del 28 settembre 2026

Salvatore Pappalardo

Ore aggiuntive di lavoro svolte durante orario ordinario di servizio, docenti e ata che lo fanno creano danno erariale

Lucio Ficara

Stipendi dei dirigenti scolastici, l’ANP replica al rapporto OCSE: “Dati falsati, non valori effettivi”

Redazione

WhatsApp Parental Control, arrivano i controlli dei genitori sui figli: ecco di cosa si tratta

Redazione
vai alla ricerca avanzata