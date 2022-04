Concorso dirigente scolastico, che fine ha fatto il bando?

Come abbiamo anticipato, il CSPI nella seduta del 3 febbraio 2022 nel prendere in esame il “Regolamento concernente il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”, ha preliminarmente reso evidente come il suddetto concorso sia “irrimandabile e indispensabile” al fine di assicurare un’efficiente funzionalità delle scuole statali. Dunque il bando è considerato imminente.

Come si svolgerà la prova?

Come si svolgerà il concorso? Per il concorso per dirigente scolastico, lo schema del decreto prevede una procedura per titoli ed esami, la quale consiste in: una prova preselettiva, se il numero dei concorrenti dovesse essere superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso; una prova scritta e una prova orale.

Anche gli aspiranti dirigenti scolastici saranno sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di formazione e prova, ai sensi della vigente normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro: il periodo di formazione e prova ha una durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.

Ricordiamo peraltro che attualmente sono ancora in attesa di riscontro da parte dei vari tribunali amministrativi oltre mille ricorsi pendenti relativi al concorso del 2017.