La scomparsa del pedagogista Benedetto Vertecchi ha riportato alla ribalta il dibattito sui problemi della selezione scolastica e del successo formativo. Ne parliamo con Cinzia Mion, già dirigente scolastica, pedagogista ed esperta di psicologia dell’apprendimento.

La distinzione tra valutazione sommativa e valutazione formativa ha una storia precisa. Da dove nasce e come si è affermata nel nostro Paese?

Si deve a Michael Scriven, noto psicologo americano e condirettore del Centro di Valutazione di Claremont, la distinzione tra valutazione sommativa e valutazione formativa, introdotta in un saggio del 1967. In Italia questa distinzione è stata ripresa e approfondita dal professor Benedetto Vertecchi, scomparso in questi giorni. Nel 1976 pubblicò per Loescher un piccolo ma importante saggio intitolato proprio Valutazione formativa, nella collana «Scienze della valutazione». Successivamente ne sostenne con forza l’applicazione, anche attraverso la legge 517 del 1977.

Qual era il problema della scuola italiana che rendeva necessario questo cambiamento?

Vertecchi era partito da un’analisi approfondita della scuola di quegli anni. I sistemi tradizionali di valutazione continuavano a perpetuare le differenze sociali attraverso bocciature sistematiche, che colpivano soprattutto i ragazzi provenienti dai contesti culturalmente più svantaggiati. Il problema era diventato particolarmente evidente dopo l’istituzione della scuola media unica, nel 1962. Il sistema scolastico era passato da una scuola elitaria a una scuola di massa, ma i docenti non erano stati adeguatamente riorientati rispetto a questo cambiamento. Serviva quindi un nuovo modo di intendere l’insegnamento e la valutazione.

Che cosa significa concretamente valutazione formativa?

Significa accompagnare i processi di insegnamento e apprendimento mentre si svolgono, offrendo agli studenti la possibilità di superare difficoltà e lacune in tempo reale. Non si tratta semplicemente di verificare quanto un alunno abbia imparato, ma di intervenire durante il percorso per aiutarlo a raggiungere gli obiettivi formativi.

Quando si verifica un insuccesso, la valutazione formativa sollecita anche il docente a interrogarsi sul proprio metodo, sulle pratiche didattiche, sulle modalità relazionali e sull’adeguatezza delle proprie competenze psicopedagogiche e disciplinari.

Quindi, di fronte alle difficoltà di apprendimento, anche l’insegnante deve mettersi in discussione?

Certamente. L’insuccesso non può essere attribuito esclusivamente all’alunno, alla sua intelligenza, alla scarsa applicazione o alla mancanza di motivazione. Occorre che il docente si assuma la responsabilità della parte che gli compete nel binomio insegnamento-apprendimento: quella dell’insegnamento. Deve chiedersi se esistano strategie didattiche alternative, più adeguate a superare le difficoltà, magari attraverso modalità operative e laboratoriali. A questa riflessione dovrebbe seguire un’analisi attenta delle possibili cause dell’insuccesso.

Possiamo dire, quindi, che la valutazione formativa riguarda anche l’autovalutazione dell’insegnante?

Direi che questo è proprio uno dei suoi aspetti fondamentali. Più che essere soltanto una valutazione dell’allievo, che viene accompagnato verso il successo formativo, la valutazione formativa diventa anche un processo di autovalutazione del docente. L’insegnante deve sviluppare un atteggiamento costante di autoanalisi, mantenendo un’apertura mentale verso la propria formazione professionale. Deve considerarsi sempre in cammino, disponibile a migliorare le proprie competenze e a modificare le proprie pratiche quando non risultano efficaci.

Quali caratteristiche deve avere, dunque, un insegnante capace di applicare davvero la valutazione formativa?

È necessaria innanzitutto una forte motivazione nei confronti dell’insegnamento. Una motivazione intrinseca, capace di trovare soddisfazione nel proprio lavoro e nel miglioramento degli apprendimenti degli studenti.

È quello che Jerome Bruner definiva il «desiderio di competenza»: la spinta a crescere, a migliorarsi e a sentirsi sempre più capaci di affrontare le sfide professionali. La valutazione formativa richiede proprio questo atteggiamento: non considerare mai il proprio modo di insegnare come definitivo, ma continuare a interrogarsi, sperimentare e imparare.