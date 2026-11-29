La determinazione del monte ore dei permessi sindacali deve essere effettuata all’inizio di ogni anno.
A sottolinearlo è l’ARAN nella guida operativa aggiornata a novembre 2026, che richiama l’importanza di conoscere preventivamente i contingenti a disposizione dei soggetti sindacali aventi titolo.
La quantificazione preventiva consente infatti alle amministrazioni di monitorare costantemente i permessi fruiti e quelli ancora disponibili.
In particolare, ai sensi dell’art. 22 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni, in caso di esaurimento del contingente l’amministrazione deve:
Per le istituzioni scolastiche è quindi opportuno predisporre un sistema di registrazione e monitoraggio delle ore di permesso utilizzate nel corso dell’anno, distinguendo quelle spettanti alla RSU da quelle delle organizzazioni sindacali.
Un prospetto costantemente aggiornato può consentire alla segreteria di verificare, in occasione di ogni nuova richiesta, la disponibilità residua e di segnalare tempestivamente l’esaurimento delle ore.