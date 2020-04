Concorso infanzia e primaria, ecco i requisiti per partecipare

Nei prossimi giorni è previsto il bando del concorso ordinario infanzia e primaria per circa 16 mila posti. Proprio il 21 aprile è stato pubblicato il decreto sulla tabella titoli per il concorso ordinario infanzia e primaria. Vediamo quali sono i requisiti per partecipare.

Concorso scuola infanzia e primaria: i requisiti per partecipare

Per quanto riguarda il concorso ordinario infanzia e primaria il decreto ministeriale specifica che saranno ammessi a partecipare al concorso docenti i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per quanto riguarda invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa.

Concorso infanzia e primaria: la procedura

Il concorso ordinario scuola 2020 infanzia e primaria si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Può essere previsto lo svolgimento di un test di preselezione, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.

ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK DEDICATO AL CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA

(CLICCA QUI)

Ecco l’ultima bozza di bando a disposizione con la relativa tabella titoli.

Preparati con i corsi della Tecnica della Scuola Formazione (CLICCA QUI)