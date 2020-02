Concorso infanzia e primaria, prova preselettiva: 1 punto per la risposta corretta e 0 per quella errata

Concorso infanzia e primaria, prova preselettiva: 1 punto per la risposta corretta...

Si avvicina il concorso ordinario infanzia e primaria: infatti, come sappiamo, il testo dell’ultima bozza di bando è stato inviato al CSPI per il parere definitivo prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che potrebbe avvenire fra la fine di febbraio e la metà di marzo. Appare piuttosto probabile la possibilità che al concorso docenti 2020 infanzia e primaria ci possa essere una prova preselettiva.

Prova preselettiva concorso ordinario infanzia e primaria: in quali casi

Infatti, l’ultima bozza del bando in nostro possesso specifica che “Qualora, sulla base delle domande di partecipazione pervenute tramite Polis, il numero dei candidati, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, risulti superiore a 250 unità e a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, si procede

all’espletamento, ai fini dell’ammissione alla prova scritta, di una prova di preselezione computer-based”.

La prova preselettiva del concorso ordinario infanzia e primaria sarà comune alle diverse classi di concorso e tipo di posto, ed “è finalizzata all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, nonché di conoscenza della normativa scolastica. I quesiti sono estratti da una banca dati resa

nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione“.

Concorso docenti 2020 infanzia e primaria: i quesiti della prova preselettiva e i punteggi

Chi partecipa alla prova preselettiva del concorso docenti 2020 infanzia e primaria, avrà a disposizione “una postazione

informatica, da utilizzare per lo svolgimento della prova. La prova è costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

– capacità logiche: 20 domande;

– capacità di comprensione del testo: 20 domande;

– conoscenza della normativa scolastica: 10 domande.

La prova avrà la durata di 50 minuti. Un aspetto da evidenziare è che nel test di preselezione, “la risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti”.

Parteciperanno alla prova scritta del concorso ordinario infanzia e primaria un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura.

Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio

dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2 bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Concorso docenti 2020 infanzia e primaria: i requisiti di partecipazione

Il decreto ministeriale specifica che saranno ammessi a partecipare al concorso docenti i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per quanto riguarda invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

