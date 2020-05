Concorso per titoli, Orfini (PD): “Non chiamatela sanatoria. Il merito non si misura con i quiz”

Concorso per titoli, Orfini (PD): “Non chiamatela sanatoria. Il merito non si...

Sono ore di attesa per conoscere l’esito della mediazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito al concorso straordinario. Forse già nelle prossime ore si conoscerà la proposta dal premier su una questione che sta spaccando la maggioranza fra Movimento Cinque Stelle e Pd-Leu.

“Non chiamatela sanatoria”

Da un lato i pentastellati che propongono di agire con una prova concorsuale già ad agosto, dall’altro il gruppo partito democratico e Liberi e Uguali, allo stesso modo dell’opposizione, che invece sono fermi a proporre un’assunzione per titoli da graduatorie.

A proposito di Partito democratico, anche Matteo Orfini spiega la posizione del suo partito, rigettando la prova a crocette come strumento per selezionare gli insegnanti.

“È un merito di tanti insegnanti chiedere non una sanatoria, ma di essere valutati per la propria capacità di stare in cattedra e di insegnare. È un demerito immaginare che la capacità di chi da anni insegna venga valutata con un quiz a crocette“, scrive Orfini su Facebook in un elenco di 8 punti sui meriti e demeriti degli interventi del Governo sulla scuola.

Orfini scrive ancora: “È un merito (del Pd, di Leu, di tante forze sociali e associative) aver proposto un percorso che tiene insieme la sicurezza sanitaria e una selezione basata su criteri più oggettivi e con un esame finale da svolgere a pandemia superata.

È grottesco e offensivo, chiamare questa proposta ‘sanatoria’“.

Insomma, al momento sembra del tutto improbabile un punto d’incontro fra le parti, a sentire parlare gli esponenti di tutte le forze politiche in campo. Vediamo se Conte riuscirà a trovare la quadra e una soluzione che possa accontentare sia il Movimento Cinque Stelle, che l’asse Pd-LeU. Con le forze dell’opposizione alla finestra.

