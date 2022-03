Concorso scuola, fino al 30 aprile green pass base

Il Dl Covid è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con le nuove Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale si fa obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, per l’accesso ai concorsi pubblici, quindi anche per i concorsi scuola attualmente in fase di svolgimento.

Per le altre misure del protocollo di sicurezza in sede concorsuale, clicca al link sottostante.

Polemiche sullo scritto del concorso ordinario secondaria: troppo nozionismo

Peraltro sul tema del concorso ordinario scuola secondaria, segnaliamo il sondaggio della Tecnica della Scuola: dagli esiti delle prove scritte del concorso ordinario di scuola secondaria in corso in questi giorni risulta un numero altissimo di candidati non ammessi all’orale: sono stati sottoposti ad una verifica di tipo computer based, composta da 50 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 100 minuti. Sei d’accordo con questa modalità di prova scritta scelta dal ministero dell’Istruzione?

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.