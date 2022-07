Concorso Stem, Cdc A028: quiz errato, il MI concede 2 punti a tutti, anche a chi ha risposto male. Una candidata: va avanti chi sbaglia, vergognoso

Il concorso ordinario a risposta chiusa è stato al centro delle polemiche sin da subito, per l’eccesso di nozionismo, che ha portato con sé un elevatissimo numero di bocciati (in alcune sedi di concorso 9 candidati su 10) e per gli errori nella formulazione dei quesiti. Non fa eccezione la classe di concorso A028 (matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado), discipline Stem.

Ci giunge in redazione la protesta di un’aspirante docente di matematica e scienze che racconta la sua prova alla luce degli esiti: “Ieri pomeriggio hanno rettificato il punteggio del concorso STEM A028 Turno 1 – ci riferisce -. La domanda rettificata è quella che aveva 2 risposte uguali. Nel testo, tra le opzioni, comparivano 4 risposte, come da decreto, che sarebbero dovute essere tutte diverse ma 2 di queste erano uguali quindi la risposta sarebbe stata facilitata considerando la maggiore probabilità di indovinare”. Il punto è – argomenta la candidata – “che chi ha risposto correttamente non ha ricevuto nessuna rettifica del punteggio; chi ha sbagliato le risposte va all’orale perché gli vengono riconosciuti 2 punti”.

Secondo la nostra lettrice, in presenza di un “vizio di forma” il ministero avrebbe dovuto annullare la domanda, invece di conteggiare due punti aggiuntivi ai candidati che non hanno fornito la risposta corretta. “Quindi per il Ministero dell’Istruzione va avanti chi ha sbagliato. Semplicemente vergognoso! – commenta amareggiata – da rimanere senza parole”.

In effetti, in diverse occasioni e contesti il Ministero ha scelto, in presenza di un quesito formulato male, di concedere due punti a tutti, a prescindere dalla risposta data, a tutto vantaggio di chi ha fornito una risposta sbagliata. Una questione che potrebbe comportare l’apertura di numerosi contenziosi tra i partecipanti al concorso e l’Amministrazione.

Immissioni in ruolo

Quanto alle immissioni in ruolo dal concorso Stem ricordiamo che in fatto di ordine di precedenza, i vincitori del secondo concorso ordinario (DDG 31 gennaio 2022, n. 252) avranno la priorità rispetto agli idonei del primo concorso ordinario STEM.