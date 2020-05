Concorso straordinario, Orfini: “Accordo è ancora lontano dall’essere raggiunto”

Doccia fredda sull’accordo tra le forze della maggioranza sul concorso scuola.

Secondo quanto scrive Matteo Orfini, esponente del Partito Democratico, già presidente del partito, l’accordo pare non essere così vicino: “Leggo che Azzolina questa sera andrà da Enrico Mentana”, ha scritto su Facebook. “Le suggerirei sommessamente di passare anche al Senato. Perché il presunto accordo è ancora lontano dall’essere raggiunto. Ma proprio molto lontano”.

Poche ore prima lo stesso Orfini aveva avvertito: “Per essere ancora più chiari sulla scuola: ieri si è fatto un passo avanti. Ma nessuno ha visto il testo che lo dovrebbe concretizzare, perché il governo non lo aveva. Dato che le norme per essere giudicate vanno lette e non raccontate, ho spiegato subito privatamente e pubblicamente che sarà accordo quando avremo letto un testo adeguato. Fino ad allora c’è poco da discutere”.

