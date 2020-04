Conte: “Scuole chiuse fino a settembre. Maturità in presenza, via libera ai concorsi”

Conte: “Scuole chiuse fino a settembre. Maturità in presenza, via libera ai...

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha parlato anche di Scuola confermando la chiusura degli istituti fino a giugno: “Scuole chiuse fino a settembre? Il ministro Azzolina sta lavorando per far ripartire le scuole nel modo migliore a settembre: è complicato far convivere il diritto all’istruzione con la tutela alla salute. Non possiamo permetterci rischi tenendo conto anche dell’età media del personale docente che è forse la più alta d’Europa”.

“In questo momento abbiamo elaborato un rischio calcolato, che non sarebbe tale se riaprissimo le scuole. Devo comunque complimentarmi con tutto il personale scolastico su come ha affrontato l’emergenza e di come si sta applicando con la didattica a distanza. Sugli Esami di Stato, aggiungo, che saranno saranno consentiti in conferenza personale, in presenza“.

Concorso straordinario – “Regolarizzeremo i 24 mila insegnanti precari e i 36 mila giovani aspiranti. Il Governo ha assunto un impegno preciso, quello di far svolgere i concorsi per far assumere migliaia di nuovi insegnanti. Io invito a non perdere questa possibilità: la prova è accessibile e nel rispetto delle norme di sicurezza”.