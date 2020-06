Conte: “Valutiamo soluzioni alternative per i seggi elettorali”

A margine della seconda giornata degli Stati Generali a Roma, il premier Giuseppe Conte, ha parlato di scuola e dell’eventualità che gli istituti scolastici non siano seggi elettorali: “Obiettivo è tornare in aula, soluzioni alternative per seggi elettorali. Abbiamo ben chiara la necessità di tornare a scuola, alla didattica in presenza. La didattica a distanza è stata una necessità, che ha anche evidenziato il digital divide, ma il Paese non era preparato. Ritorneremo a scuola”.