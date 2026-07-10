Contingente immissioni in ruolo 2026, pubblicato il decreto: 46.642 posti – TABELLA CON I POSTI

È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

Le scadenze per le nomine in ruolo

La gestione del contingente è affidata ai singoli Uffici Scolastici Regionali, che opereranno seguendo le istruzioni operative contenute nell’allegato A. Per i posti comuni, le operazioni di attribuzione della sede ai destinatari di contratto a tempo indeterminato – o a tempo determinato per i vincitori di concorso privi di abilitazione – dovranno concludersi entro il 30 luglio 2026. La stessa scadenza vale per le assunzioni sul sostegno, con una eccezione: i contratti finalizzati al ruolo per gli assunti dalle GPS di prima fascia avranno tempo fino al 13 agosto, compresi gli eventuali scorrimenti. Infine, per la cosiddetta “minicall veloce” – le cui istanze potranno essere presentate dal 14 al 18 agosto — le operazioni dovranno concludersi entro il 21 agosto. Il decreto è corredato di allegati tecnici con tutte le istruzioni operative per la corretta gestione delle nomine.

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La tabella con i posti per regione

Leggi DM e allegati (da Cisl Scuola)

Allegato A

Allegato B