Con il parere applicativo Id 39529 (del 17 novembre 2026), l’ARAN è intervenuta in merito alla possibilità di stabilire, in sede di contrattazione integrativa di scuola, un limite massimo individuale ai compensi percepibili dai lavoratori.

L’oggetto delle relazioni sindacali d’istituto

L’Agenzia parte dall’analisi dell’art. 11, comma 4, lett. c3) del CCNL Istruzione e Ricerca del 23 dicembre 2025, che individua le materie di contrattazione integrativa a livello di singola scuola. Tra queste rientrano espressamente i criteri per l’attribuzione e la determinazione dei compensi accessori (ex art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001) da destinare al personale docente, educativo ed ATA. Si tratta di tutte le risorse del fondo d’istituto, incluse le quote per i percorsi di formazione scuola-lavoro e i fondi da progetti nazionali e comunitari destinate al personale.

Autonomia alle parti e rispetto del principio sinallagmatico

In risposta ai dubbi sul fissare tetti o criteri specifici, l’ARAN sottolinea che la norma contrattuale lascia libere le parti negoziali di scuola di declinare i criteri nel modo ritenuto più opportuno.

L’unico vincolo inderogabile è il rispetto della normativa vigente e del rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. All’interno di questa cornice, la contrattazione d’istituto può legittimamente prevedere: