Cuori con frasi di Vasco Rossi distribuiti in città, il flashmob della scuola viene notato dal rocker: gesto semplice ma potente

Una bella iniziativa che ha visto l’entusiasmo del rocker Vasco Rossi. In un istituto di Catanzaro è stato organizzato un piccolo flashmob. Gli alunni hanno posto centinaia di cuori gialli con scritte rosse in vari angoli del corso della città.

“Voce che sparge bellezza”

Con grande entusiasmo hanno distribuito a passanti e negozianti o lasciato sui parabrezza delle macchine piccoli cuori con frasi tratte dalle canzoni di Vasco Rossi. “Un gesto semplice, ma potente, che ha portato bellezza, riflessione e sorrisi. Ed è proprio quello l’intento: essere la voce che sparge bellezza”.

“Grazie Vasco”

“Grazie Vasco per aver dato visibilità al cuore della nostra scuola”, ha risposto l’istituto dopo la ricondivisione del cantante sul suo profilo Instagram.

Giornata Mondiale degli Insegnanti, Vasco Rossi sull’ex prof: “Diceva: facile essere dei fenomeni, è più difficile essere normali”

Il 5 ottobre, è stata celebrata la 31esima Giornata Mondiale dell’Insegnante. Per l’occasione il cantante Vasco Rossi ha deciso di spendere qualche parola per ricordare un suo ex docente delle superiori, a cui ha dedicato un post su Instagram.

Ecco le parole del 73enne: “Quando facevo ragioneria avevo un professore di italiano bravissimo, un personaggio eccezionale, mi ha aperto il cervello. Le sue lezioni erano straordinarie, ci faceva pensare e cercava di cambiare il mondo attraverso la cultura. Il Professor Farinelli è stato fondamentale per me”.

“Lui diceva sempre: Ricordatevi che è facile essere dei fenomeni, la cosa più difficile è essere delle persone normali, che vanno a lavorare per mantenere la famiglia. Aveva proprio ragione”, ha concluso.