De Cristofaro rilancia: “Se vogliamo scuola democratica, libri di testo gratis per tutti”

De Cristofaro rilancia: “Se vogliamo scuola democratica, libri di testo gratis per...

Il sottosegretario all’Istruzione, Peppe De Cristofaro, commenta così l’informativa al Senato svolta dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina: “Ho ascoltato con attenzione il dibattito sull’informativa e sono molto soddisfatto che la nostra preoccupazione sul diritto allo studio e sulla necessità che tutti gli studenti possano accedere oggi alla didattica a distanza è molto sentita e comune a tutte le forze politiche in campo”.

Poi aggiunge: “Mi auguro che la stessa attenzione resti quando, passata l’emergenza sanitaria, gli studenti e le loro famiglie si troveranno ad affrontare la spesa per i libri di testo del prossimo anno scolastico. Spesa che spesso supera anche di tre volte il costo di un tablet con connettività”.

“Se davvero tutti vogliamo una scuola democratica e per l’uguaglianza – conclude De Cristofaro – non sarà un problema passare dai tablet ai libri di testo in comodato d’uso gratuito”.