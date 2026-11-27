Continua l’autunno caldo degli scioperi: il prossimo venerdì, 4 dicembre, è previsto un nuovo sciopero del personale scolastico. A organizzare la protesta le Organizzazioni sindacali SI COBAS, SGB, CONFEDERAZIONE CUB, SGC – Sindacato Generale di Classe, SBM, ADL VARESE e USI.

Lo ha annunciato anche il Mim, con l’avviso 22201 di oggi, 27 novembre. Il principale slogan relativo alla scuola? No ai tagli alla scuola, assunzione di 100mila precari.

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Lo scorso sciopero del 20 novembre

Lo scorso 20 novembre è stato il giorno del grande sciopero generale della Cgil. La mobilitazione del sindacato ha interessato 100 piazze in Italia con manifestazioni, cortei e comizi. Si sono svolti appuntamenti regionali e territoriali per chiedere salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e un futuro diverso per le nuove generazioni.

Come riporta Il Corriere della Sera, a Roma ci sono stati alcuni episodi di forte impatto. Alcuni ragazzi hanno dato fuoco all’immagine del ministro della Difesa Guido Crosetto. Al grido “Noi la guerra non la paghiamo” il gruppo di manifestanti della Rete degli Studenti Medi ha dato fuoco anche a un carro armato di cartone.

“Valditara scendi dal palazzo” è lo slogan gridato dai manifestanti arrivati a viale Trastevere, la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Fra gli slogan “Governo Meloni, dimissioni subito”. Da parte di alcuni individui incappucciati è partito un fitto lancio di bombe carta e bottiglie.

I manifestanti che si erano allontanati dal ministero dell’Istruzione sono tornati indietro per occupare di nuovo viale Trastevere, nei pressi del ministero dell’Istruzione. Un elicottero dei carabinieri sta sorvolando la zona mentre i presidi delle forze dell’ordine sono rimasti sul posto. Non è chiaro al momento quali siano le intenzioni degli studenti.

Come annuncia il sito della Cgil, le ragioni dello sciopero sono state varie: salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l’inflazione; pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare; politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all’aumento delle spese militari.

I dati di adesione del 20 novembre

Con l’Avviso ufficiale n. 65 del 25 novembre 2026 per il Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca (Settore scuola) sono stati resi noti i dati definitivi relativi allo sciopero generale proclamato per l’intera giornata dello scorso 20 novembre 2026. La rilevazione è stata condotta in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 146/1990, raccogliendo le comunicazioni inserite dalle singole istituzioni scolastiche all’interno dell’apposito programma sul portale SIDI.

I dati ufficiali diffusi nell’avviso tracciano un quadro preciso sia sul livello di risposta degli istituti scolastici del territorio nazionale, sia sulla partecipazione effettiva del personale del settore.

La copertura del monitoraggio ha raggiunto livelli estremamente elevati: le istituzioni scolastiche che hanno trasmesso i dati di adesione sono state 7.118 su un totale complessivo di 7.589 plessi recepiti, pari al 93,79% del totale. Il monitoraggio ha incluso regolarmente anche le istituzioni scolastiche appartenenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda il personale tenuto al servizio, gli aderenti all’astensione dal lavoro sono stati 180.055 su un totale di 1.100.320 unità. La percentuale definitiva di adesione si attesta pertanto al 16,36%.