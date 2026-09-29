Didacta Abruzzo dal 21 al 23 ottobre: le scuole molisane coinvolte e il programma scientifico

Sarà una presenza significativa e ricca di contenuti quella dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise a DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo, in programma dal 21 al 23 ottobre presso il quartiere fieristico di Lanciano Fiera (CH).

L’evento, riconosciuto come il più importante appuntamento nazionale dedicato all’innovazione del sistema scolastico, vedrà il Molise protagonista con un’attività formativa ed espositiva volta a valorizzare le esperienze più innovative sviluppate dalle scuole del territorio.

Le scuole molisane nel Programma Scientifico

L’USR Molise, componente del Comitato organizzatore della manifestazione, contribuirà al Programma Scientifico con iniziative che mettono al centro la didattica innovativa, la trasformazione digitale, l’inclusione e lo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide educative del presente e del futuro.

Tre appuntamenti vedranno protagoniste alcune delle eccellenze scolastiche della regione:

“Hackathon Pedagogico: Progettare Sceneggiature Didattiche tra Design Thinking e Competenze Non Cognitive” , workshop a cura dell’ Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso , in programma il 22 ottobre ;

, workshop a cura dell’ , in programma il ; “L’IA Generativa nei Percorsi Professionali: Strategie Inclusive dal Prompt Engineering al Vibe Coding”, workshop dell’IPSEOA-IPSAR “Federico di Svevia” di Termoli, previsto il 23 ottobre, che approfondirà le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale generativa nei percorsi dell’istruzione professionale.

Lo stand condiviso Abruzzo-Molise

La rappresentanza molisana sarà inoltre presente nello stand istituzionale condiviso con l’USR Abruzzo, dove saranno illustrati progetti e percorsi didattici innovativi sviluppati nelle scuole della regione.

Tra gli appuntamenti in programma:

“INGENII FABULA: Costruire storie, programmare mondi” , a cura dell’ Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento ;

, a cura dell’ ; “Nuovi registi del sapere: cinema e didattica in Molise” , con la partecipazione dell’ IO “N. Scarano” di Trivento e dell’ IO “A. Giordano” di Venafro ;

, con la partecipazione dell’ e dell’ ; “Progettualità e iniziative sullo Sport in rete Abruzzo-Molise” , promosso congiuntamente dagli USR delle due regioni;

, promosso congiuntamente dagli USR delle due regioni; “Oltre le barriere: tecnologie intelligenti per l’inclusione” , con il Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso e l’ IO “A. Giordano” di Venafro ;

, con il e l’ ; “Abitare il Paese: Architettura, Pedagogia e Scuola”, momento di confronto dedicato ai rapporti tra progettazione degli spazi, educazione e comunità.

Un’occasione per valorizzare il sistema scolastico molisano

La partecipazione a Didacta rappresenta per il Molise un’importante occasione per condividere a livello nazionale le esperienze di qualità sviluppate dalle istituzioni scolastiche regionali e per promuovere il confronto con le migliori pratiche educative del Paese.

Attraverso la presenza delle proprie scuole, l’USR Molise conferma l’impegno nella promozione dell’innovazione didattica, dell’inclusione, della sostenibilità e della trasformazione digitale, valorizzando il lavoro quotidiano di dirigenti scolastici, docenti e studenti.

Il programma

Il programma completo di DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione: Programma Didacta Italia edizione Abruzzo – Didacta Italia

DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo è organizzata da Firenze Fiera e si avvale di un Comitato organizzatore coordinato da Anna Paola Concia, composto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Abruzzo, dai Comuni di Lanciano e dell’Aquila, dagli Uffici scolastici regionali di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dall’Università degli Studi dell’Aquila, dall’Università degli Studi di Teramo, da Abruzzo ITS Academy, ITS Moda Pescara, ITS Academy L’Aquila, Accademia di Belle Arti L’Aquila, ITS Agroalimentare Teramo, ITS Most Academy e ITS Mark. Partner scientifico: INDIRE. Partner: Didacta International.