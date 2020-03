Didattica a distanza, un esempio di lezione di matematica [VIDEO]

La didattica a distanza non è affatto paragonabile alla didattica svolta in classe con gli alunni. Con la didattica a distanza manca il contatto umano, la possibilità di interagire in modo reale e spontaneo, in buona sostanza attraverso la didattica a distanza bisogna modificare l’approccio alla lezione e bisogna dare degli input agli studenti che siano brevi e sufficientemente chiari.

La video lezione che vi proponiamo è l’esempio di una didattica breve di matematica, in cui si va a determinare il dominio di una funzione logaritmica composta.

Pochi passaggi essenziali fatti in modo da favorire la concentrazione dello studente, per poi dare alla classe il compito di svolgere esercizi simili e verificare se l’esempio è stato efficace.

Le esperienze di didattica a distanza raccontate dalla Tecnica della Scuola