Didattica online, in Friuli Venezia Giulia si “vola”: da settembre tutte le scuole con fibra ottica ultraveloce

Fibra ottica ad almeno un gigabit al secondo per tutte le scuole ed enti di formazione del Friuli Venezia Giulia, a partire dall’anno scolastico 2020-2021. Questo è l’impegno preso e sostenuto con 4,5 milioni di euro dall’assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, riferisce una nota della regione, per “fare della didattica a distanza, sperimentata in queste settimane di emergenza epidemiologica, uno strumento da utilizzare abitualmente e con regolarità”.

Secondo Callari, che è coordinatore della Commissione speciale Agenda digitale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “il Friuli Venezia Giulia è tra le poche Regioni in Italia che, grazie alla propria società Ict in house Insiel spa, sarà in grado di realizzare direttamente gli interventi necessari alla connessione in fibra dei plessi scolastici – spiega-, senza dover ricorrere al supporto di Infratel”.