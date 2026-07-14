Dirigenti scolastici ed ex DSGA, firmato il decreto per gli organici 2027/2030: definiti criteri e ripartizione regionale

Indice Contingente definito per il triennio

È stato registrato dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2026 il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aggiorna i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la relativa distribuzione tra le Regioni per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030. Il provvedimento è adottato nell’ambito della Riforma 1.3 del PNRR.

Il decreto stabilisce che la definizione del contingente tiene conto della popolazione scolastica regionale, delle previsioni demografiche ISTAT, del numero degli alunni iscritti nelle scuole statali, della densità abitativa e della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, prevedendo anche forme di compensazione interregionale. Le Regioni dovranno provvedere al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nel rispetto del contingente annuale assegnato.

Contingente definito per il triennio

Il provvedimento definisce le dotazioni organiche per il triennio 2027/2028-2029/2030, con possibilità di aggiornamenti annuali. Per il calcolo del numero delle istituzioni vengono fissati specifici coefficienti riferiti al numero degli alunni e un fattore percentuale di incremento pari al 2% per il 2027/2028, all’1,93% per il 2028/2029 e nuovamente al 2% per il 2029/2030. La Tabella A allegata al decreto riporta la distribuzione del contingente tra le Regioni, per un totale di 7.389 unità nei primi due anni del triennio e 7.381 nel 2029/2030. È inoltre confermato il mantenimento delle specifiche disposizioni previste per le scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia.

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