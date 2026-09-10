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10.09.2026

Dirigenti scolastici in trincea?

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“Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado “sempre in trincea”, chiamati a governare macchine organizzative complesse tra mille difficoltà burocratiche, carenze strutturali e responsabilità crescenti”. “Proprio perché si tratta di un lavoro così complesso e strategico non possono e non devono essere lasciati soli in questa prima linea quotidiana. C’è l’assoluta necessità che le istituzioni e la politica offrano un appoggio concreto, costante e strutturale. Sostenerli significa garantire risorse per la sicurezza degli edifici, snellire la burocrazia e creare una sinergia reale tra scuola ed enti locali per intercettare i bisogni delle famiglie”. “È attraverso la loro dedizione inesauribile e silenziosa portata avanti giorno dopo giorno lontano dai riflettori che le nostre scuole sono state guidate e trasformate in veri e propri modelli di eccellenza nel panorama europeo. Se oggi rappresentano un punto di riferimento per la qualità della formazione e per il merito didattico, lo si deve interamente alla tenacia, alla competenza e alla dedizione totale di questi professionisti della scuola”. Sono figure troppo spesso lasciate in secondo piano dalla cronaca, ma assolutamente cruciali per la sopravvivenza e il prestigio del sistema d’istruzione. “Gestire una scuola oggi significa essere manager, educatori, mediatori culturali e baluardi di legalità sul territorio, affrontando ogni giorno l’emergenza con fermezza e sensibilità. “In un momento storico in cui si è chiamati a rispondere a sfide sociali sempre più complesse, il loro ruolo è il faro di una comunità che non vuole lasciare indietro nessuno”.

Fernando Nucifero

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