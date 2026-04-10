Docente accoltellata da alunno, “ha problemi a parlare e deglutire ma vuole tornare e portare gli studenti all’esame di terza media”

Restano gravi, anche se è fuori pericolo, le condizioni della docente di 57 anni che è stata accoltellata da un suo studente tredicenne lo scorso 25 marzo, in una scuola media della provincia di Bergamo. A darne notizia è il suo avvocato.

Come sta la docente

La 57enne presenta, come riporta Il Messaggero, presenta “gravi lesioni al collo” che comportano ripercussioni quotidiane debilitanti. Secondo quanto riferito dal legale, “l’insieme delle gravi lesioni al collo danno problemi a deglutire il cibo, a muovere la mandibola e a scandire bene le parole, purtroppo”.

Il quadro è aggravato dalla violenza dell’azione: “Oltre alle coltellate al collo e al torace, l’aggressore aveva cercato di sgozzarla e quindi ha anche un lungo taglio orizzontale alla gola. Per varie mattine alla settimana deve andare in ospedale per le medicazioni, le terapie e vari accertamenti”.

“La strada è abbastanza in salita, ma pian piano sta facendo piccoli passi di miglioramento. Lei non demorde e combatte tutti i giorni perché vuole tornare a scuola dai suoi amati studenti per accompagnarli all’esame di terza media”, ha concluso l’avvocato.

Il ragazzo è stato collocato in comunità

Nel frattempo nelle ultime ore il GIP di Brescia, competente del caso, ha sciolto le riserve formulate qualche giorno fa e ha disposto il collocamento in comunità nei confronti del ragazzo, avendone valutata anche la pericolosità sociale.

Ovviamente il collocamento in comunità dovrà essere gestito nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite a che dai servizi di Neuropsichiatria infantile del territorio.

Come già è stato chiarito, a causa della sua età, il ragazzo non può essere considerato “penalmente imputabile” ma questo non significa che non esistano misure correttive che la giustizia possa e debba assumere.