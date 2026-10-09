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09.10.2026

Docente con maglietta ‘anti-fasciste, anti-sioniste, anti-imperialiste’ a scuola, Sasso chiede provvedimenti: “Serve una sanzione”

Redazione
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Sasso: “Un docente è innanzitutto un educatore”

Un docente di un istituto di Milano avrebbe indossato a scuola una maglietta con la scritta “Anti fasciste, anti sioniste, anti imperialiste”. Sull’episodio è intervenuto Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale ed ex sottosegretario all’Istruzione, che ha contestato la scelta dell’insegnante e chiesto l’adozione di provvedimenti disciplinari.

Sasso: “Un docente è innanzitutto un educatore”

Nel suo intervento, Sasso sostiene che gli insegnanti debbano rispettare i principi di imparzialità e neutralità, richiamando l’articolo 97 della Costituzione. Secondo il parlamentare, l’esposizione di messaggi politici in classe può condizionare gli studenti e solleva una questione relativa al pluralismo negli ambienti scolastici.

Il deputato riferisce di aver informato i vertici del Ministero dell’Istruzione e del Merito e afferma di aver appreso che la dirigente scolastica avrebbe rimproverato il docente. Sasso ritiene però insufficiente questo intervento e chiede “una sanzione vera e pesante”. Annuncia inoltre che Futuro Nazionale presenterà nei prossimi giorni alcune proposte sul tema dell’autonomia scolastica e della tutela del pluralismo.

Rossano Sasso

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