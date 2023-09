Dpcm scuola, percorsi abilitanti fino a 2500 euro, una lettrice: “chi non ha possibilità economiche deve indebitarsi?”

Sono passate 24 ore dalla pubblicazione in GU del DPCM scuola e già sono comparse le prime polemiche, soprattutto dei costi elevati dei percorsi di abilitazione.

Dal Dpcm si legge che i costi massimi a carico dei partecipanti variano:

2.500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA

2.000 euro per i corsi da 30 CFU/CFA

150 euro per le prove finali.

Alcuni lettori hanno lasciato dei commenti sui nostri social con il fine di aprire un dibattito, Romina scrive: “Cioè, per quei docenti che non hanno possibilità economiche si chiede davvero di indebitarsi? Ma che cosa assurda sono questi Cfu se già si spendono un sacco di soldi per attestati e punteggi manco si fosse al supermercato”. Della stessa opinione anche Luigi: “Sti poveri cristi che faranno il concorso, dovranno fare in pratica una prova orale per il concorso, uno scritto e poi una lezione simulata uguale (praticamente) all’orale con cui hanno vinto il concorso 10 mesi prima, e sborsare anche più di 2000 euro. Nessuno dice una parola su tutto ciò… non una protesta dei sindacati, non un articolo di critica da parte delle testate e addetti ai lavori, tutto normale”.

Si attendono delle novità da parte delle Università sull’organizzazione dei percorsi per capire soprattutto in che modo avverranno i pagamenti e se si terrà conto di alcuni parametri di reddito.

