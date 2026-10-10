Economia e digitale alla primaria: come insegnare ai bambini a scegliere, collaborare e risolvere problemi

Dalla spesa quotidiana alla robotica educativa, avvicinare i bambini all’economia e al mondo digitale significa partire da esperienze concrete. Ma come trasformare concetti come valore, risorse, scambio e cooperazione in attività comprensibili per gli alunni? La sfida per i docenti è trovare strategie che uniscano matematica, educazione alla cittadinanza e tecnologia, senza rinunciare all’apprendimento attraverso il gioco e la sperimentazione.

Imparare l’economia partendo dalla vita quotidiana

Risparmiare, condividere una risorsa, compiere una scelta o capire che ogni decisione comporta dei vincoli: sono esperienze che fanno già parte della vita dei bambini. Portarle in classe permette di affrontare i primi concetti economici attraverso situazioni familiari, giochi di ruolo e problemi da risolvere insieme. In questo modo, gli alunni possono comprendere il significato di valore, costo e scambio, sviluppando anche la capacità di confrontarsi, negoziare e collaborare.

Dal ragionamento concreto al pensiero computazionale

Il passaggio dalla realtà al digitale può risultare astratto se viene affrontato soltanto attraverso spiegazioni teoriche. Per renderlo più accessibile, è possibile partire da percorsi, oggetti e situazioni reali per arrivare gradualmente a sequenze, algoritmi e decisioni. Attività unplugged, coding e robotica educativa aiutano i bambini a mettere alla prova le proprie strategie, individuare gli errori e correggerli. Strumenti come Bee-Bot possono diventare mediatori didattici per collegare il movimento nello spazio alla logica computazionale.

Una didattica interdisciplinare che mette gli alunni in gioco

Integrare economia, matematica, cittadinanza e tecnologia richiede una progettazione capace di collegare discipline e obiettivi diversi. Il problem solving può diventare il filo conduttore di attività cooperative nelle quali gli alunni devono gestire risorse, rispettare vincoli, individuare soluzioni e verificare i risultati. Per i docenti, la sfida è costruire percorsi flessibili e replicabili, in cui i bambini non siano soltanto destinatari di contenuti, ma protagonisti di esperienze che li aiutino a comprendere meglio la realtà e le logiche del mondo digitale.

Il corso

Su questi argomenti il corso Bit, cittadinanza e Bee-Bot: educare all’economia del futuro, in programma dal 16 ottobre, a cura di Simonetta Squillaci.