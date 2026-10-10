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10.10.2026

Economia e digitale alla primaria: come insegnare ai bambini a scegliere, collaborare e risolvere problemi

Redazione
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Indice
Imparare l’economia partendo dalla vita quotidiana
Dal ragionamento concreto al pensiero computazionale
Una didattica interdisciplinare che mette gli alunni in gioco
Il corso

Dalla spesa quotidiana alla robotica educativa, avvicinare i bambini all’economia e al mondo digitale significa partire da esperienze concrete. Ma come trasformare concetti come valore, risorse, scambio e cooperazione in attività comprensibili per gli alunni? La sfida per i docenti è trovare strategie che uniscano matematica, educazione alla cittadinanza e tecnologia, senza rinunciare all’apprendimento attraverso il gioco e la sperimentazione.

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Imparare l’economia partendo dalla vita quotidiana

Risparmiare, condividere una risorsa, compiere una scelta o capire che ogni decisione comporta dei vincoli: sono esperienze che fanno già parte della vita dei bambini. Portarle in classe permette di affrontare i primi concetti economici attraverso situazioni familiari, giochi di ruolo e problemi da risolvere insieme. In questo modo, gli alunni possono comprendere il significato di valore, costo e scambio, sviluppando anche la capacità di confrontarsi, negoziare e collaborare.

Dal ragionamento concreto al pensiero computazionale

Il passaggio dalla realtà al digitale può risultare astratto se viene affrontato soltanto attraverso spiegazioni teoriche. Per renderlo più accessibile, è possibile partire da percorsi, oggetti e situazioni reali per arrivare gradualmente a sequenze, algoritmi e decisioni. Attività unplugged, coding e robotica educativa aiutano i bambini a mettere alla prova le proprie strategie, individuare gli errori e correggerli. Strumenti come Bee-Bot possono diventare mediatori didattici per collegare il movimento nello spazio alla logica computazionale.

Una didattica interdisciplinare che mette gli alunni in gioco

Integrare economia, matematica, cittadinanza e tecnologia richiede una progettazione capace di collegare discipline e obiettivi diversi. Il problem solving può diventare il filo conduttore di attività cooperative nelle quali gli alunni devono gestire risorse, rispettare vincoli, individuare soluzioni e verificare i risultati. Per i docenti, la sfida è costruire percorsi flessibili e replicabili, in cui i bambini non siano soltanto destinatari di contenuti, ma protagonisti di esperienze che li aiutino a comprendere meglio la realtà e le logiche del mondo digitale.

Il corso

Su questi argomenti il corso Bit, cittadinanza e Bee-Bot: educare all’economia del futuro, in programma dal 16 ottobre, a cura di Simonetta Squillaci.

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