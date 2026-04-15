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Attualità
15.04.2026

“Educazione al rispetto e alla parità di genere”, al via il progetto promosso dal MIM e da Indire. Manfredi: “A disposizione piattaforma dedicata per le scuole”

Redazione

È operativa la fase di formazione del progetto “Rafforzare il ruolo della scuola per l’educazione al rispetto e alla parità di genere”(https://educarealrispettoeallaparita.indire.it/). Un percorso di accompagnamento e monitoraggio per le scuole, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con INDIRE grazie ai fondi del PNRR.

“L’iniziativa voluta dal Ministro Valditara nasce per sostenere le scuole in un percorso strutturato che coinvolga l’intera comunità educante – ha dichiarato il presidente INDIRE Francesco Manfredi -. Educare alle relazioni, promuovere il rispetto, l’empatia e la parità di genere significa contribuire alla costruzione di programmi, progetti e ambienti educativi più inclusivi e consapevoli, in cui studentesse e studenti possano crescere, da protagonisti, anche come cittadini responsabili.

INDIRE mette a disposizione competenze di ricerca, strumenti formativi, capacità di accompagnamento e una piattaforma dedicata per affiancare le scuole in un percorso triennale nel quale le attività di formazione sono solo lo spunto e lo stimolo per avviare un processo trasformativo che riguarderà gli strumenti di governo, i programmi, i modelli valoriali e comportamentali di riferimento, gli approcci comunicativi.

L’obiettivo finale è dunque quello di creare quelle che definisco comunità educanti esplicite, ossia contesti in cui è dichiarata e concretizzata la volontà di favorire un cambiamento culturale positivo e duraturo, valorizzando il ruolo attivo dei giovani, la collaborazione tra tutte le professionalità della scuola e il coinvolgimento delle famiglie e della comunità.”

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