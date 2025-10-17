Educazione Civica in diretta: “Dallo smartphone vietato all’uso critico e consapevole dell’IA” – 6 novembre ore 11, ISCRIVI LA CLASSE

Giovedì 6 novembre, dalle 11.00 alle 12.00, torna “Educazione Civica in diretta” che affronta un tema attualissimo e decisamente molto discusso nella scuola italiana.

Da settembre 2025, poi, la scuola italiana ha visto l’entrata in vigore delle norme riferite al divieto di uso dello smartphone durante l’orario scolastico e l’avvio delle azioni previste dalle nuove linee guida per l’uso dell’IA nelle istituzioni scolastiche.

A ciò si deve aggiungere la legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale entrata in vigore 1il 10 ottobre.

Insomma un momento davvero intenso per questo che, del resto, è davvero uno degli snodi cruciali dell’educazione e della formazione oggi.

Raccomandazioni e norme internazionali

A livello internazionale esiste una vastissima letteratura attorno al tema etica e intelligenza artificiale.

Sul versante educativo il documento da cui partire è la riflessione dell’Unesco che nel 2021 ha pubblicato il testo Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137) frutto di una lunga consultazione tra paesi ed esperti e successivamente ulteriormente approfondito nel 2023 con il documento UNESCO’s Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: key facts (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385082).

Al punto 9 la raccomandazione chiarisce che “I valori e i principi dovrebbero essere rispettati da tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita dei sistemi di IA, in primo luogo e, ove necessario e opportuno, promossi attraverso modifiche alla legislazione, ai regolamenti e alle linee guida aziendali esistenti e l’elaborazione di nuovi”.

I valori definiti dalla raccomandazione sono:

rispetto, protezione e promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della dignità umana

ambiente e prosperità dell’ecosistema

garantire la diversità e l’inclusività

vivere in società pacifiche, giuste e interconnesse.

I principi etici di riferimento sono invece così identificati:

Proporzionalità e principio del “non nuocere” Sicurezza e protezione Equità e non discriminazione Sostenibilità Diritto alla privacy e protezione dei dati Controllo e determinazione umani Trasparenza e spiegabilità Responsabilità e affidabilità Consapevolezza e alfabetizzazione Governance e collaborazione multistakeholder e adattiva

Gli ospiti dell’incontro del 6 novembre

Di tutto questo parleremo con due esperti.

In primo luogo Laura Biancato, per decenni dirigente scolastica e tra le figure di spicco in Italia per quanto riguarda la connessione tra educazione, innovazione e digitale.

E poi Ivano Stella, un esperto – anche sul piano tecnico – su come funziona l’IA e su come debba e possa essere utilizzata non solo per imparare meglio ma che, e soprattutto, per essere cittadini critici, consapevoli, informati.

Come partecipare

I docenti che volessero seguire con la propria classe le lezioni di Educazione Civica in diretta sul canale YouTube della Tecnica della Scuola, possono compilare il seguente form:

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a [email protected], inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.