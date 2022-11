Fiorello annuncia: “Quest’anno Sanremo lo faccio in DaD”. Su Instagram l’esilarante rassegna stampa

“Sanremo? Quest’anno lo farò in DaD”. Parola di Rosario Fiorello, il comico numero uno della kermesse Rai di febbraio, spalla di Amadeus (o viceversa, che dir si voglia). Una dichiarazione resa nell’anteprima di Aspettando Viva Rai2, da oggi 8 novembre in onda su RaiPlay. Sembra trascorso un decennio da quando la didattica a distanza era in homepage su ogni testata giornalistica e l’allora ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, prometteva che la DaD sarebbe entrata nella didattica a regime, in modo ordinario; e invece oggi non è consentita nemmeno per gli alunni positivi al Covid.

Ad ogni modo, in vista della prima su RaiPlay Fiorello anticipa qualcosa in più su Viva Rai2 che andrà in onda dalla sede Rai di via Asiago. Così lo showman mostra il plastico “gentilmente mandato da Bruno Vespa” di quello che sarà il glass studio, completamente trasparente, all’esterno. Una sorta di autobus senza ruote a due livelli, con tetto abitabile per le esibizioni e una scala a chiocciola che lo collega al piano terra.

Secondo quanto riporta l’ANSA, la notizia bomba sarebbe il primo ospite di Viva Rai2 il 5 dicembre: Amadeus. “E vorrei pure vedere, dopo tre Festival”, ride sornione Fiorello. E chissà se anche quest’anno il cast dei big del Festival verrà annunciato al Tg1.

La rassegna stampa su Instagram

Intanto l’attesissima rassegna stampa di Fiorello è già presente sul suo canale Instagram. Il programma vero e proprio partirà invece tra un mesetto su Rai2 ma potrebbe trovare spazio anche su Rai1, in seconda o terza serata, dopo le polemiche sollevate dal Cdr del Tg della rete ammiraglia per ragioni di spazio e il trasloco sulla seconda rete deciso dai vertici di viale Mazzini.

Tra un’imitazione del leader di Azione Carlo Calenda e un cenno di quella del leader del M5S Giuseppe Conte, Fiorello si scatena leggendo i quotidiani che titolano Il Papa sta con la Meloni, con tanto di pupazzetti a rappresentare Bergoglio e la presidente del Consiglio. Poi, sul viaggio del Pontefice in Bahrein, esclama “Per me Bahrein è la Formula1. Lui ha la Ferrari Paparossa. La riconosci perché dalla marmitta fa la fumata bianca”.