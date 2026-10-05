Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Proteste in Francia: scuole chiuse e studenti in piazza

guarda
Docenti
05.10.2026
Aggiornato alle 10:13

Giornata mondiale degli insegnanti, esiste ancora la libertà di insegnamento? – DIRETTA ore 15:00

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Oggi, lunedì 5 ottobre si celebra la 32esima Giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall’Unesco nel 1994 con l’obiettivo di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti.

Il tema del 2026 sarà “Schierati con gli insegnanti: 60 anni di protezione della professione, miglioramento della condizione e definizione del nostro futuro”.

La Tecnica della Scuola, approfittando della ricorrenza, vuole porre un focus incentrato sui docenti e sulla loro libertà anche in merito alle Nuove Indicazioni Nazionali del primo, ma in futuro anche del secondo ciclo che tracciano delle linee ben precise sui programmi.

Alle ore 15,00 saremo in diretta per un dibattito con docenti, dirigenti scolastici, giornalisti ed esperti del settore.

Saranno ospiti la presidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio Cristina Costarelli, il filosofo dell’educazione Aluisi Tosolini, i docenti Norma Lisa Neiman, Gaetano Passarelli e Teresa Zuffanelli. Modera il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Conduce Daniele Di Frangia.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Giornata Mondiale dell'InsegnanteGiornata mondiale docenti

Paolo Mieli: “Se un docente viene aggredito il giorno dopo la scuola italiana deve scioperare, altro che perdono. Non dovete più star zitti”

Gratteri ai docenti: “Prima vi facevano l’inchino, ora siete morti di fame. La politica non crede nella scuola, lo capiamo dai vostri stipendi”

Giornata mondiale degli insegnanti: curare l’orizzonte di senso, le sfide dei docenti oggi

Giornata mondiale degli insegnanti, Unesco: 60 anni di protezione della professione e miglioramento della condizione. Valditara: “Grazie per ciò che fate per i nostri giovani”

Giornata degli insegnanti, Castellana (Gilda): “I docenti sono ormai numeri. C’è sudditanza verso i genitori e non si dice di no ai dirigenti”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Paolo Mieli: “Se un docente viene aggredito il giorno dopo la scuola italiana deve scioperare, altro che perdono. Non dovete più star zitti”

Laura Bombaci

Docente richiama un alunno e lui lo minaccia: il 62enne ha un infarto in aula, la sua famiglia sporge denuncia

Redazione

Gratteri ai docenti: “Prima vi facevano l’inchino, ora siete morti di fame. La politica non crede nella scuola, lo capiamo dai vostri stipendi”

Laura Bombaci

Giornata mondiale degli insegnanti: curare l’orizzonte di senso, le sfide dei docenti oggi

Aluisi Tosolini
vai alla ricerca avanzata