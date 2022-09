Governo Meloni, nomine su eventuali ministri, la futura premier: “Non credete alle bugie che circolano”

Dopo qualche giorno dalla fine delle elezioni, che si sono svolte lo scorso 25 settembre, con la vittoria del centro destra, adesso il web (e non solo) ha scatenato il toto-ministri.

A intervenire è la stessa Giorgia Meloni che, tramite un tweet, ha affermato: “Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”.

Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà.

Non credete alle bugie che circolano. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 29, 2022

Per quanto riguarda la scuola, chi potrebbe essere il prossimo ministro dell’Istruzione? Sull’argomento La Tecnica della Scuola intende sondare gli umori e il gradimento di insegnanti, dirigenti, Ata, famiglie sul personaggio che andrà a ricoprire la carica più influente per il mondo della scuola.

Totoministri in corso, ma il Governo sarà operativo fra un mese o poco meno

Come ha già affermato il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, la strada prima della nomina dei nuovi ministri è ancora lunga e per arrivare alla definizione della squadra di Governo ci sono parecchi passaggi istituzionali da superare.

LEGGI TUTTI I PASSAGGI