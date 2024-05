Gps 2024/26, percorsi 30 CFU, migliaia di docenti rischiano di non poter aggiornare: cosa fare? – DIRETTA ore 15,30

Sono ore di ansia quelle che stanno attraversando migliaia di docenti che stanno frequentando i corsi universitari finalizzati al conseguimento dei 30 CFU per acquisire l’abilitazione all’insegnamento, in quanto già abilitati su altra materia o specializzati su sostegno.

Infatti, nonostante il Ministero dell’Istruzione abbia autorizzato le Università ad attivare una seconda tornata di corsi ai sensi dell’art.13 del DPCM 4.08.2023, all’atto della pubblicazione dell’ordinanza di aggiornamento delle GPS non ha tenuto conto della quasi certezza, che gli stessi non si concludessero in tempo utile per consentire agli aspiranti di spendere tempestivamente il relativo titolo nelle nuove graduatorie in corso di aggiornamento.

L’ordinanza 88/2024 prevede infatti che possono essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024, dovendo comunque presentare la domanda entro il termine del 10 giugno.

Infatti, nonostante molte università abbiano riprogrammato il calendario delle lezioni per giungere all’esame finale entro il predetto termine del 30 giugno, ciononostante i corsisti non potranno dichiarare l’avvenuto conseguimento del titolo entro il termine del 10 giugno, previsto per la presentazione della domanda e, conseguentemente, non potranno vedere attribuito il relativo punteggio come previsto dalle Tabelle di valutazione titoli e ciò sia nella graduatoria della rispettiva classe di concorso, sia nella graduatoria per i posti di sostegno.

È evidente quindi, che gli interessati subirebbero una doppia penalizzazione, non potendo vantare l’attribuzione del punteggio né per i posti comuni né per il sostegno, e ciò esclusivamente per la mancata previsione di una clausola di salvaguardia in seno all’ordinanza ministeriale.

La diretta della Tecnica risponde live

Parleremo di questa grave situazione durante la diretta di Tecnica della Scuola live delle ore 15:30 con l’intervento del nostro esperto in Diritto scolastico avv. Dino Caudullo che illustrerà le possibili soluzioni a questo problema. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

