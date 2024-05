Gps 2024, compilazione della domanda: cosa fare se in passato non si è effettuato l’aggiornamento della graduatoria

Gps 2024, compilazione della domanda: cosa fare se in passato non si...

Intervenuto nel corso della puntata della Tecnica risponde live dal titolo “Compilazione domanda Gps 2024”, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara ha risposto ad una domanda relativa ad una docente che nella precedente tornata non aveva effettuato l’aggiornamento della graduatoria:

Due anni fa non ho effettuato l’aggiornamento della graduatoria in cui già ero inserita. Adesso devo procedere come nuovo inserimento o aggiornamento?

“Se due anni fa non hai effettuato l’aggiornamento, però non sei stata espulsa dalle graduatorie, tu ci sei. Vai nella sezione principale, cioè la prima sezione obbligatoria, se i tuoi titoli di accesso ti danno già l’accesso alle classi di concorso, procedi con le altre sezioni sennò puoi fare come nuovo inserimento. Dipende come il sistema ti ha recepito e se ci sei dentro il sistema. Se ci sei puoi proseguire e continuare la compilazione delle altre sezioni. Se non ci sei puoi intervenire a inserirti come nuovo inserimento. Bisognerebbe entrare con il tuo Spid, verificare cosa c’è in piattaforma e quindi prendere la decisione, se fare dei nuovi inserimenti o degli aggiornamenti. Lo vedi dalla sezione B e dalla sezione A (la prima sezione obbligatoria con l’asterisco)”.

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti alla pagina dedicata GPS 2024/26.

Qui tutti i VIDEO TUTORIAL per la compilazione della domanda

TITOLI VALUTABILI

Titoli valutabili I fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili II fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili I fascia scuola secondaria

Titoli valutabili II fascia scuola secondaria

Titoli valutabili I fascia ITP

Titoli valutabili II fascia ITP

Titoli valutabili I fascia sostegno

Titoli valutabili II fascia sostegno

Titoli valutabili I fascia personale educativo

Titoli valutabili II fascia personale educativo

LEGGI ANCHE

Chi è già incluso in graduatoria mantiene il punteggio?

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

Richiesta di inserimento in elenchi aggiuntivi

Valutazione dei titoli

Classi di concorso ad esaurimento

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

Entro quando si può fare ricorso contro l’Ordinanza?

Chi non può inserirsi nelle graduatorie provinciali e nelle correlate graduatorie di istituto

Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

Conferimento delle supplenze brevi e temporanee

Quando si ricorre alle graduatorie d’istituto?

Rinuncia all’assegnazione delle supplenze e abbandono del servizio: le casistiche

Titoli valutabili per I e II fascia. SCARICA TUTTI GLI ALLEGATI

Come vengono valutati i titoli di servizio

GPS 2024-2026, la pagina del Ministero con tutte le info