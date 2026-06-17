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17.06.2026
Aggiornato alle 13:34

Gps 2026, come visualizzare il punteggio e come fare reclamo – VIDEO TUTORIAL e PDF

Redazione
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Indice
Come visualizzare la propria posizione
Procedura di reclamo

Nel nostro tutorial a cura del prof Lucio Ficara, si spiega come visualizzare la propria posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e come presentare un reclamo in caso di anomalie.

Come visualizzare la propria posizione

Per accedere ai dati, occorre seguire questi passaggi sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito:

  1. Accedere all’Area Riservata tramite credenziali SPID.
  2. Navigare nel menù: Servizi > I tuoi servizi > Istanze Online.
  3. Selezionare la voce “Visualizzazione delle Graduatorie Provinciali di Supplenza”.

Una volta entrati, è possibile consultare i propri dati anagrafici e l’elenco delle classi di concorso per cui si è fatta domanda (es. prima fascia, seconda fascia, sostegno). Cliccando sull’icona dell’occhio (“Azione”), si accede al dettaglio della valutazione:

  • Titoli di accesso: punteggio derivante dall’abilitazione o dal titolo di studio.
  • Titoli culturali e professionali: altri titoli accademici o artistici dichiarati.
  • Titoli di servizio: punteggio accumulato con gli anni di insegnamento.
  • Riserve e preferenze: ad esempio, il “lodevole servizio” prestato presso l’amministrazione.

Procedura di reclamo

Se l’utente riscontra errori nel punteggio, titoli non inseriti o mancanze nelle riserve/preferenze, può procedere con un reclamo in autotutela. Il tutorial suggerisce l’utilizzo di un apposito formato che deve contenere:

  • L’indirizzo dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di riferimento.
  • I propri dati anagrafici e l’oggetto (“Reclamo avverso la graduatoria provinciale per il biennio 26-28”).
  • La specifica dell’errore (dati anagrafici errati, punteggio errato, mancanza di preferenza o riserva).

La domanda di reclamo va inviata tramite posta ordinaria o certificata (PEC) per richiedere la rettifica e l’aggiornamento della posizione.

SCARICA MODELLO DI RECLAMO

MODELLO RECLAMO_okDownload
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