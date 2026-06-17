Gps 2026, come visualizzare il punteggio e come fare reclamo – VIDEO TUTORIAL e PDF

Nel nostro tutorial a cura del prof Lucio Ficara, si spiega come visualizzare la propria posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e come presentare un reclamo in caso di anomalie.
Per accedere ai dati, occorre seguire questi passaggi sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito:
Una volta entrati, è possibile consultare i propri dati anagrafici e l’elenco delle classi di concorso per cui si è fatta domanda (es. prima fascia, seconda fascia, sostegno). Cliccando sull’icona dell’occhio (“Azione”), si accede al dettaglio della valutazione:
Se l’utente riscontra errori nel punteggio, titoli non inseriti o mancanze nelle riserve/preferenze, può procedere con un reclamo in autotutela. Il tutorial suggerisce l’utilizzo di un apposito formato che deve contenere:
La domanda di reclamo va inviata tramite posta ordinaria o certificata (PEC) per richiedere la rettifica e l’aggiornamento della posizione.