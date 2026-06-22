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22.06.2026

Gps 2026, scioglimento del servizio – VIDEO TUTORIAL

Redazione
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Questo tutorial a cura del prof Lucio Ficara spiega la procedura telematica per confermare il servizio effettivamente svolto dai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il video spiega passo dopo passo come sciogliere la riserva per i contratti che superavano la data del 16 marzo, permettendo l’aggiornamento del punteggio tra il 15 giugno e il 2 luglio.

Gli utenti devono accedere al portale Istanze Online tramite credenziali SPID per selezionare l’istanza specifica relativa ai titoli di servizio. Il video guida il candidato attraverso la verifica dei dati anagrafici e la modifica dei giorni di lavoro realmente prestati fino al termine dell’anno scolastico. Una volta validati i periodi di insegnamento, è fondamentale completare l’operazione con l’inoltro definitivo della domanda per rendere ufficiale la dichiarazione.

gps 2026

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