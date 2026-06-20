Graduatorie di Istituto terza fascia Ata, ecco quando si riaprono i termini per iscriversi e ottenere supplenze

È utile ricordare che le graduatorie di Istituto di terza fascia Ata si aggiornano ogni tre anni dall’ultimo aggiornamento. Ancora è in atto il triennio 2024-2027 che ha reso valide le attuali graduatorie per gli anni scolastici 2024-2025, 2025/2026 e 2026-2027. Molto probabilmente, al netto di possibili modifiche normative, il prossimo maggio 2027 si riapriranno i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto di terza fascia Ata per il triennio 2027-2030.
Modalità di presentazione Istanza
Gli aspiranti aventi titolo ad inserirsi nelle graduatorie di terza fascia Ata potranno presentare istanza di inserimento nelle graduatorie d’Istituto unicamente in modalità telematica. Lo potranno fare in una finestra temporale lunga 30 giorni tra il mese di maggio e quello di giugno del 2027. La presentazione della domanda attraverso l’applicativo informatico Istanze OnLine costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura, altre modalità di presentazione dell domanda sono ritenuti non validi. L’accesso all’applicativo Istanze OnLine potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”.
Profili a cui si può accedre
La sezione della domanda per la scelta dei profili è strutturata in modo da evidenziare una lista che propone tutti i profili del personale ATA per i quali si può richiedere la partecipazione alle Graduatorie d’Istituto di III Fascia valevoli per il nuovo triennio 2027-2030. Si parte dal profilo di Assistente Amministrativo, poi c’è il profilo di Assistente Tecnico, Cuoco, Operatore dei servizi Agrari, Collaboratore scolastico, Guardarobiere, Infermiere e Operatore scolastico.
Requisiti e CIAD per terza fascia Ata
I requisiti di accesso per i singoli profili delle graduatorie di Istituto della terza fascia Ata dovrebbero essere confermati rispetto il triennio 2024-2027 anche per il triennio 2027-20230. Ci sarà l’obbligatorietà dellaCIAD, ovvero la Certificazione internazionale dell’alfabetizzazione digitale, per tutti i profili fatta eccezione pe ril profilo di collaboratore scolastico.
I requisiti di accesso alle Graduatorie ATA terza fascia sono regolati al momento dall’art. 2 del DM 89/2024, in particolare si tratta di requisiti molto chiari:
I requisiti specifici di accesso variano profilo per profilo, in funzione del titolo di studio richiesto e della necessità o meno della CIAD:
l’Assistente Amministrativo richiede il diploma di scuola secondaria di II grado (di qualunque tipologia) più la CIAD. È la combinazione più frequente tra i candidati ATA senza esperienza, che entrano nel comparto con il diploma di maturità conseguito alla fine del percorso scolastico ordinario e una CIAD acquisita ad hoc per la candidatura.
l’Assistente Tecnico richiede un diploma di scuola secondaria di II grado coerente con l’area di laboratorio di riferimento (la classificazione segue il Decreto Ministeriale 59 del 26 giugno 2008, Allegato C, che mappa i diplomi alle aree di laboratorio AR01-AR40), più la CIAD. Per l’AT il legame tra diploma e area è stringente: il diploma scientifico ad esempio dà accesso a determinate aree e non ad altre.
il Collaboratore Scolastico è il profilo con i requisiti meno stringenti. Può accedere chi possiede uno dei seguenti titoli: diploma di qualifica professionale (triennale o quinquennale), maestro d’arte, scuola magistrale, diploma di maturità di qualunque tipologia, oppure qualifica triennale regionale (IeFP). La CIAD non è richiesta come requisito di accesso per il CS — è il profilo più accessibile dell’intero comparto e quello che apre l’ingresso al lavoro scolastico anche a chi possiede solo una qualifica professionale di base.
l’Operatore Scolastico è il profilo nuovo, di prima attivazione operativa dal 2027. Per accedervi sono richiesti tre titoli distinti, tutti obbligatori: un titolo di studio di base (uno tra quelli del CS), una qualifica socio-assistenziale (OSA, OSS, ASACOM, OAD o equivalente), e la CIAD. È il profilo con la disciplina di accesso più articolata: chi vuole candidarsi come OS deve costruire la combinazione completa, e – come abbiamo visto in altri pezzi del cluster – la qualifica usata come accesso non potrà essere cumulata anche come titolo culturale ai fini del punteggio.
i profili di Cuoco, Infermiere, Guardarobiere e Operatore dei Servizi Agrari sono profili specialistici, con titoli di accesso settoriali. Il Cuoco richiede il diploma di tecnico dei servizi di ristorazione settore cucina; l’Infermiere la laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente; il Guardarobiere la qualifica di operatore della moda; l’Operatore dei Servizi Agrari la qualifica triennale in ambito agroalimentare. Tutti e quattro questi profili richiedono la CIAD come requisito di accesso.