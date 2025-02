Graduatorie d’istituto, come influiscono le esigenze di famiglia nel determinare il “perdente posto”?

La Uil Scuola Rua, dopo la firma del CCNI 2025/28, ha pubblicato una guida che fa chiarezza sulla procedura per la formulazione delle graduatorie interne di istituto e sulla corretta attribuzione del punteggio con riferimento al servizio di ruolo, pre-ruolo e diverso ruolo, alla continuità nella stessa scuola e nel comune e alle esigenze di famiglia nonché ai titoli posseduti.

Nella guida sono presenti numerosi esempi di calcolo del punteggio, i termini da rispettare, come graduare i docenti e le precedenze previste.

Come influiscono le esigenze di famiglia nel determinare il “perdente posto”?

Le esigenze di famiglia, come il ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o convivente di fatto, ai genitori o ai figli, attribuiscono un punteggio. Tuttavia, ai fini della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia sono valutate come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità.