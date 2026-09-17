Graduatorie d’istituto docenti, come avviene l’inserimento

In riferimento alla Legge 124 del 1999, il Ministero dell’Istruzione e del Merito disciplina periodicamente, attraverso una specifica Ordinanza, le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze al personale docente.

La procedura riguarda non soltanto le GPS, ma anche le graduatorie d’istituto docenti. Per essere inseriti è necessario seguire specifiche modalità e scegliere le scuole nelle quali si è disponibili a svolgere supplenze brevi e saltuarie.

Graduatorie d’istituto docenti, come ci si inserisce

Di norma, ogni biennio, con la pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale i docenti sono chiamati a presentare la domanda online per l’inserimento nelle GPS di prima o seconda fascia.

Durante la compilazione, i docenti interessati anche alle supplenze brevi e saltuarie devono compilare l’apposita sezione dedicata alle graduatorie d’istituto.

All’interno della domanda è possibile indicare fino a un massimo di 20 scuole appartenenti alla provincia scelta per le GPS.

Le istituzioni scolastiche indicate devono essere compatibili con la classe di concorso per la quale il docente possiede lo specifico titolo di accesso.

Graduatorie d’istituto, come sono articolate le tre fasce

Le graduatorie d’istituto sono attualmente disciplinate dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e sono articolate in tre fasce.

Il sistema inserisce il docente nella fascia corrispondente sulla base dei titoli posseduti e dell’eventuale inserimento nelle GAE o nella prima o seconda fascia delle GPS.

La prima fascia comprende i docenti inseriti nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento).

La seconda fascia comprende i docenti abilitati o specializzati sul sostegno inseriti nella prima fascia GPS.

La terza fascia comprende invece i docenti della scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento e inseriti nella seconda fascia GPS.

Elenco aggiuntivo, chi può chiedere l’inserimento

L’O.M. 27/2026 prevede, all’art. 10, la possibilità di accedere agli elenchi aggiuntivi per i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno dopo il 30 giugno 2026.

La possibilità riguarda i docenti inseriti nella seconda fascia GPS che potranno richiedere, per l’anno scolastico 2027/2028 l’inserimento negli appositi elenchi.

Da questi elenchi si attinge dopo lo scorrimento della prima fascia GPS e con priorità rispetto alla seconda fascia.

Gli interessati dovranno presentare la domanda per via telematica all’Ufficio Scolastico Territorialmente competente, che procederà alla variazione a sistema e all’inserimento nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS e nelle correlate graduatorie d’istituto.

Assegnazione delle supplenze, quando vengono utilizzate

L’istituzione scolastica procede scorrendo l’elenco secondo l’ordine di graduatoria e di punteggio.

Le graduatorie d’istituto vengono utilizzate dalle singole scuole, di norma, per assegnare le supplenze brevi e saltuarie

Dalle graduatorie d’istituto possono essere attribuite anche le supplenze necessarie per coprire posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Anche in questo caso l’assegnazione avviene attraverso lo scorrimento della graduatoria nel rispetto del punteggio posseduto dagli aspiranti.