Graduatorie per immissioni in ruolo e per le supplenze per il biennio 2025/2027 nelle scuole regionali siciliane: scadenza il 31 agosto 2025

Per accedere nei ruoli del personale docente delle scuole statali diventa necessario non solo superare uno anche due o più concorsi, ma rientrare nel numero dei posti messi al bando; nella regione Sicilia bastano due anni di servizio per essere inseriti nella graduatoria per l’immissione in ruolo.

Graduatorie immissioni in ruolo e supplenze

Il decreto 1562 del 31/07/2025 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio della Regione Sicilia ha disposto la costituzione di due graduatorie:

• La prima per le immissioni in ruolo nei limiti del 50% delle cattedre di diritto risultanti vacanti e disponibili con l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026;

• La seconda per il conferimento delle supplenze annuali per l’anno scolastico 2025/2026 on contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 16 comma 4 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019.

Requisiti per l’immissione in ruolo posto comune

Per l’accesso ai ruoli su posto comune gli aspiranti devono avere:

• Titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

• Abilitazione all’insegnamento per la stessa classe di concorso per la quale si chiede l’iscrizione. Qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stato conseguita all’estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell’istruzione;

• Due anni di servizio d’insegnamento nelle scuole secondarie regionali, dopo il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

Requisiti per l’immissione in ruolo posto di sostegno

Per l’accesso ai ruoli su posto di sostegno gli aspiranti devono avere:

• Il titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

• La specializzazione sul sostegno scuola secondaria. Fermo restante che qualora il titolo di specializzazione sia stato conseguito all’estero il candidato interessato deve indicare gli estremi del riconoscimento da parte del Ministro dell’Istruzione

• Due anni di servizio d’insegnamento sul sostegno nelle scuole secondarie regionali dopo il conseguimento della specializzazione. Ogni anno di servizio è valido se prestato per almeno 180 giorni, mentre il servizio prestato per 6 per settimanali è considerato valido per l’ammissione in graduatoria, ma non dà diritto ad alcun punteggio.

Utilizzazione delle graduatorie per le supplenze



I docenti inseriti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze sono nominati in relazione ai posti se sono in organico di diritto o di fatto:

• Sui posti di sostegno in organico di diritto, ai docenti sarà conferito un incarico di supplenza annuale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto del 2026;

• Sui posti di sostegno in organico di fatto, ai docenti sarà conferito un incarico di supplenza annuale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno del 2026;

Distinzione delle graduatorie dei supplenti

Le graduatorie dei docenti supplenti sono distinte in:

• Graduatoria insegnanti abilitati/specializzati, utilizzata dopo l’esaurimento delle graduatorie per immissione in ruolo;

• Graduatoria insegnanti non abilitati/non specializzati, utilizzata dopo l’esaurimento delle graduatorie per incarichi di supplenza insegnanti abilitati/specializzati.

Requisiti per abilitati/specializzati

Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza:

• I docenti abilitati/specializzati,

• I docenti, che alla data di scadenza della presentazione della domanda, (31 agosto 2025) siano in possesso per le graduatorie delle classi di concorso tabella A e B:

Del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

Dell’abilitazione all’insegnamento, anche a seguito dei nuovi corsi abilitanti di 30, 36 e 60 CFU. Qualora il titolo abilitante all’insegnamento sia stato conseguito all’estero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell’istruzione.

Requisiti per non abilitati/specializzati

Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza,

i docenti non abilitati/non specializzati che alla data di scadenza di presentazione della domanda, siano in possesso:

• Per le graduatorie delle classi di concorso tabella A e B della laurea comprensiva dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19, e successive modifiche e integrazioni, per la specifica classe di concorso.

• Per le graduatorie delle classi di concorso ADMM e ADSS

Della laurea comprensiva dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi, previsti dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19, e successive modifiche e integrazioni, per una delle classi di concorso della tab. A e che entro l’anno scolastico 2024/2025 abbiano maturato tre annualità d’insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado.

Modalità presentazione della domanda

La domanda di prima inclusione o aggiornamento per tutte le graduatorie, dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2025, unicamente in modalità telematica con procedura informatica, successivamente procedere con SPID o CIE. Le domande presentate con modalità diverse e oltre il termine di cui sopra, non sono prese in considerazione.