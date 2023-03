I banchi a rotelle rottamati a Venezia: condannata la preside dalla Corte dei conti

Come si ricorderà nell’ottobre del 2021, un anno dopo la proposta dell’allora ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che aveva dato possibilità ai presidi di scegliere i banchi più idonei alle loro esigenze di didattica e logistiche, la dirigente del liceo di Venezia, “Benedetti-Tommaseo”, a causa di una presunta impossibilità a utilizzare i banchi a rotelle, decise di gettarli nell’immondezzaio, affidandole a una ditta di rifiuti ingombranti.

La bettolina ripiena dei banchi pronti per essere smaltiti fece il giro delle Tv e dei giornali, acuendo e giustificando così le accuse della opposizione che chiedeva le dimissioni di Azzolina per un presunto spreco di denaro pubblico.

A distanza di qualche anno, e dunque in ritardo rispetto alle attese, è arrivata il giusto riscatto morale e politico di Azzolina, attualmente preside di un Istituto comprensivo di Siracusa.

Infatti è di 38 mila euro l’importo chiesto dalla Corte dei Conti alla dirigente scolastica che, senza pensarci due volte, fece rottamare quei banchi.

La possibilità data ai presidi di scegliersi i banchi più idonei alle loro scuole, fu imposta dal lockdown e dall’esigenza di rispettare le distanze di sicurezza (la cosiddetta distanza buccale) tra i ragazzi al loro rientro nelle aule scolastiche. E fu anche un modo per il Ministero di aiutare i dirigenti a rinnovare gli arredi scolastici, in considerazione pure del ritrovato mezzo tecnologico, il tablet, utile per la didattica anche a distanza.

In ogni caso, occorre pure dire, che Azzolina, in un suo libro di recente pubblicazione, “La vita insegna”, ha spiegato nel dettaglio il motivo di quella scelta e come del resto fu ampiamente riconosciuto da Giannelli, il presidente dell’Anp, che spiegò: “Servono per praticare un tipo di didattica innovativa in cui si cerca di non avere più la cattedra e i banchi messi a falange, ma si organizzano gruppi di lavoro”.

Forse a questo punto sarebbe pure opportuno che qualcuno della vecchia opposizione, oggi al Governo, chiedesse scusa a Lucia Azzolina, riconoscendo che proprio quelle accuse: la ministra dei banchi a rotelle, erano ingiuste e sbagliate.