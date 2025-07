Il centrodestra affossa la scuola, Schlein attacca e Valditara replica: la leader dem mistifica la realtà, presto un dossier sui nostri passi avanti sull’Istruzione

“Elly Schlein? Non ne azzecca una. La scuola peggiorata con il centrodestra? I dati narrano una realtà opposta. Si informi meglio, c’è un’ampia documentazione”. Così replica il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditrara, alle critiche espresse dalla leader dei dem a Sessa Aurunca, durane il Revolution Camp.

Alla presenza degli studenti dell’Udu e della Rete degli Studenti Medi, e anche di Nicola Fratoianni, segretario e leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, Elly Schlein ha ribadito la sua posizione sulla scuola, a proposito della quale l’attuale governo negando adeguati investimenti e non affrontando i problemi reali, le richieste della gente, starebbe affossando l’Istruzione. E il livello delle competenze acquisite dagli alunni, non certo in ascesa, lo dimostrerebbero.

“Nessuna credibilità può avere chi vive nel mondo della mistificazione e della demagogia – replica Valditara -. Prossimamente pubblicheremo un dossier con i principali dati che dimostrano come la segretaria del Pd non conosca la realtà”, chiude il titolare del dicastero bianco.

Sulla politica tutta da rifare a proposito del governo Meloni, alcune settimane fa la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, durante le dichiarazioni di voto, dopo le comunicazioni della premer alla Camera, la leader dei dem aveva detto che il Pd “è contrario all’obiettivo di portare al 5% la spesa militare”, perché “è irrealistico e dannoso”.

Rivolgendosi direttamente a Giorgia Meloni, la segretaria del Pd ha dichiarato che “non ha detto la verità”, perchè 87 miliardi di più all’anno, sarebbe la fine dello stato sociale italiano, il colpo di grazia alla sanità, alla scuola, alle pensioni. Sanchez – ha concluso Schlein riferendosi a quanto deciso dalla Spagna – ha dimostrato che si può dire di no”.