Il video degli studenti per ringraziare gli operatori sanitari della residenza per anziani di Mediglia (Milano)

I docenti dell’istituto comprensivo “Emanuela Loi” di Mediglia, in provincia di Milano, Sabina Di Nunno e Sergio Rao, hanno coordinato gli studenti per un progetto che unisce apprendimento e spirito civico e di appartenenza alla comunità. Si tratta di un video, che riportiamo direttamente dal canale del Comune di Mediglia, in cui studenti e genitori intervengono, chi con una citazione, chi con una poesia, allo scopo di ringraziare gli operatori sanitari e trasmettere vicinanza agli anziani residenti della RSA, esposti purtroppo, in maniera violenta, al coronavirus.

A tal proposito abbiamo raccolto la testimonianza da parte di una dei docenti che hanno coordinato l’attività, Sabino Di Nunno.

La docente ci ha spiegato che “l’iniziativa è sorta in modo alquanto spontaneo, per una sorta di coinvolgimento emotivo e solo la tipologia testuale – emotivo-espressiva riesce a rendere concreto il vissuto interiore dei ragazzi. Nelle videolezioni, il momento iniziale è sempre il saluto benevolo e ci si chiede, vicendevolmente, come si va. In questi momenti i ragazzi, invitati, raccontavano ciò che facevano nella loro stanza, da soli spesso tutto il giorno, loro dicevano a studiare”.

A questo punto, ecco l’idea dell’insegnante: “Subito ho colto l’occasione per assegnare una composizione narrativa dal titolo “Il Mondo nella mia stanza: descrivi come in questi momenti di riservatezza personale e familiare riesci ad apprezzare gli oggetti di uso comune che sono lì con te. Ora li riscopri e li animi, li rendi vivi perchè ti tengono compagnia. La penna parla, il cuscino ti accarezza e racconta…la sedia della tua scrivania danza con te …il computer tuo amico…”

A questo punto, “la madre della mia alunna, prosegue Sabina Di Nunno, mi ha riferito che erano molto tristi perché alcuni parenti erano nella residenza Borromea e quanto apprezzavano il lavoro degli operatori sanitari che mettevano a repentaglio la propria vita per aiutare gli anziani ricoverati. Da lì è nato tutto: ragazzi facciamo. L’aspetto pragmatico mi faceva sentire più vicino a loro. Gli angeli erano tutti loro.

Ma come stanno reagendo gli studenti alla quarantena da coronavirus? “ Gli studenti sono un po’ confusi, riescono a percepire il disagio nella misura del contesto familiare in cui vivono. A loro manca la vita quotidiana, i compagni, il profumo dei fiori, mi ha detto una ragazza, sentire le voci nei corridoi e gli insegnanti arrabbiarsi per il compito non svolto. Gioire insieme per il voto bello del compagno e gli ammonimenti per azioni non corrette. Per questo ho coinvolto i genitori che nei momenti di preparazione al lavoro si sono seduti accanto ai propri figli e li hanno guidati. In questo video c’è un percorso generazionale che cammina nella consapevolezza di appartenere a una comunità che si stringe per confortare chi ha bisogno. Questo insegno ai miei ragazzi da quasi quarant’anni: dovete ascoltare il vostro cuore“.