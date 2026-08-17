Immissione in ruolo docenti: documenti da presentare e dichiarazioni da fare all’atto dell’assunzione in servizio

Il primo settembre 2026 saranno 46.642 i docenti, individuati per l’immissione in ruolo nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sia per posto comune sia per posto di sostegno; assumeranno servizio nella scuola assegnata, a condizione di aver accettato l’assegnazione della sede, entro i 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione effettuata tramite procedura informatizzata.

Anno di formazione e prova

I docenti individuati per l’immissione in ruolo assumono servizio nella sede assegnata dove svolgeranno il periodo formazione e prova, durante il quale i docenti non possono accettare nomine a tempo determinato e, comunque, ottenere qualsiasi tipo d’incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.

Differimento presa servizio

Nel caso in cui un docente non dovesse poter assumere servizio il primo settembre, può chiedere il differimento solo ed esclusivamente per gravi e comprovati motivi debitamente documentati, mentre la mancata assunzione di servizio senza alcuna giustificazione o per proseguire altra attività lavorativa incompatibile con la funzione docente, comporterà la perdita del ruolo.

Docenti di sostegno

I docenti assunti su posto di sostegno ai sensi della procedura straordinaria, possono ricoprire incarichi d’insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

Assunzione servizio

I docenti che sono assunti in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027 nel prendere servizio nella scuola assegnata, sottoscrivono il contratto e contemporaneamente producono:

• Il documento d’identità;

• Il codice fiscale;

• Lo stato di famiglia nel caso di familiari a carico;

Assieme ai documenti indicati i docenti dovranno presentare un’autocertificazione con la quale dichiarano:

• La residenza o il domicilio,

• Di non avere carichi penali pendenti,

• Di non svolgere attività incompatibili con la funzione docente,

• L’IBAN per l’accreditamento dello stipendio,

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali,

• Di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato,

• Di non trovarsi in nessuna delle situazioni d’incompatibilità previste dalla legge.

Mancata assunzione di servizio

Qualora un docente neo immesso in ruolo, non dovesse assumere servizio entro il primo settembre, o non dovesse giustificare e documentare, con motivi validi, la presa di servizio, decadrebbe dalla nomina.