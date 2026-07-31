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31.07.2026

Immissioni in ruolo 2026, 46.642 posti disponibili: ecco le ripartizioni regione per regione

Redazione
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Indice
Avviata la fase straordinaria
La tabella con i posti per regione

Lo scorso 10 luglio 2026 è stato pubblicato il DM 136 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

Avviata la fase straordinaria

Dopo la chiusura della procedura relativa alle 150 preferenze Gps, durata dal 16 al 29 luglio, ci si avvia verso la fase straordinaria delle immissioni in ruolo. Oggi, infatti, 31 luglio, termina ufficialmente la fase ordinaria e si va verso quella straordinaria, in attesa della mini call veloce, per quanto riguarda la prima fascia delle Gps sostegno (in caso di posti disponibili).

Oltre alla fase provinciale, la normativa prevede una seconda opportunità per chi non dovesse ottenere il ruolo nella propria provincia: la cosiddetta mini call veloce, che permette di concorrere ai posti rimasti vacanti in altri territori.

LEGGI ANCHE: COME AVVIENE LA RIPARTIZIONE

La tabella con i posti per regione

Leggi DM e allegati (da Cisl Scuola)

m_pi.-ASSUNZIONI-DOCENTI-00136.10-07-2026Download

Allegato A

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Allegato B

Allegato_BDownload

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