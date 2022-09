Istituti Omnicomprensivi, chi è e cosa fa il commissario straordinario? Quali compensi e gettoni di presenza? In GU alcuni chiarimenti

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre scorso è stato pubblicato, come Dpcm, il “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”.

Dalla lettura del Regolamento si desume che, nonostante il comma 1 dell’art. 2 includa tra i destinatari le amministrazioni pubbliche, intendendo fra queste tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, la norma non sembra riguardare strettamente la scuola.

Nella scuola non sono previsti compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento a componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e/o straordinari.

Si esclude in modo assoluto che il Regolamento possa riguardare il personale docente ed ATA in quanto l’ordinamento attuale prevede compensi derivanti da norme contrattuali ben precise, e la stessa cosa si può dire per i Dirigenti in quanto oltre allo stipendio tabellare hanno diritto alla sola retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

Anche il compenso da corrispondere ai Revisori dei Conti (se considerati organi di controllo) è definito (Decreto del M.I. di concerto con il M.E.F. del 2007).

A nostro avviso l’unico incarico a cui il regolamento potrebbe fare riferimento riguarderebbe il Commissario Straordinario negli istituti Omnicomprensivi, in quanto è previsto che quest’ultimo eserciti le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nella scuola in luogo del consiglio d’Istituto, non essendo ancora intervenuta una definizione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.