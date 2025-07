Incidente Palermo, scuolabus contro tre mezzi: otto bambini feriti, maestra in ospedale

Oggi, 11 luglio, si è verificato un incidente stradale a Palermo in cui è stato coinvolto uno scuolabus con a bordo alcuni bambini e adulti.

La ricostruzione dei fatti

Lo scontro tra quattro mezzi ha coinvolto oltre al pulmino con a bordo otto bambini anche una Opel, una Ape Piaggio e un’Audi parcheggiati lungo il marciapiede. I bimbi sullo scuolabus, soccorsi dai sanitari del 118 sono stati tutti trasportati all’ospedale e sottoposti ad accertamenti. In base agli esami effettuati, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Lo riporta SkyTg24.

Anche il conducente del mezzo e una maestra sono stati trasportati al pronto soccorso, illeso, invece, l’automobilista. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. Lo scuolabus è stato nel frattempo sottoposto agli accertamenti amministrativi. E’ risultato in regola, provvisto di assicurazione e revisione. In corso le indagini per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.

Il precedente

Qualche giorno fa c’è stato un altro incidente, sempre a Palermo. Il 1° luglio un pulmino con a bordo 21 bambini si è ribaltato per strada, come riporta La Repubblica. A causare l’incidente pare che si stato un guasto ai freni che si sono rotti. Il mezzo si è ribaltato fermandosi su una fiancata.

Tra i feriti accertati al momento, ci sono due bambini, una educatrice e l’autista del mezzo che sono stati soccorsi dal personale medico del 118 coordinati dal medico rianimatore della centrale che ha raggiunto il luogo dell’incidente. Le condizioni dei feriti non sono gravi. Tutti i 21 bambini sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti.