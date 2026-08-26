Inizio anno scolastico. Programmi, percorsi, nuove regole, digitale e tanto altro: le venti novità del 2026/27

Poche settimane al via del nuovo anno scolastico e ‘Il Sole 24 Ore’ ha fatto il quadro sulle novità che riguarderanno la scuola a partire da settembre. Tra nuovi programmi, percorsi, regole, divieti, Maturità e denatalità, il quotidiano ha individuato 20 punti che rappresentano le novità del nuovo anno 2026/27:

1 Nuovi programmi

Si parte con i programmi scolastici del primo ciclo. Più spazio alla narrazione e ai racconti all’infanzia, alla primaria tornano le poesie a memoria, si apre all’informatica. Dalla seconda media si potrà scegliere il latino. Per l’italiano importanza a grammatica e sintassi. Spazio alla lettura, dalla Bibbia all’epica classica, alla mitologia greca. Per la storia enfasi su Occidente, Atene, Roma e Gerusalemme e rilancio della geografia fisica e politica. Potenziamento delle lingue e dell’educazione musicale di base.

2 Liceo matematico

Col nuovo anno partirà anche la sperimentazione del cosiddetto liceo matematico in un centinaio di scuole con la novità del “Laboratorio Matematico”.

3 Nuova filiera tecnica

Ci sono poi i nuovi percorsi quadriennali (532 autorizzati) con 21mila studenti che parteciperanno alla nuova filiera tecnologico-professionale. Il cosiddetto 4+2 con quattro anni di scuola superiore più due di Its Academy. Oltre 700 istituti offriranno questa possibilità. Si rafforzano dunque gli istituti tecnici e professionali, con stretti rapporti con aziende e territori. Già dalle prime classi – sottolinea ‘Il Sole 24 Ore’ – ci saranno due macro settori: economico e tecnologico-ambientale. Dopo un confronto con i sindacati si sono revisionati i quadri orari con il recupero di ore per discipline scientifiche, economiche, geografia, seconda lingua straniera e discipline di indirizzo. Rinnovati anche gli Its Academy con un investimento di 1,5 miliardi di euro grazie al PNRR.

4 Sessualità e consenso informato

Occorrerà il consenso dei genitori per tutte le iniziative inerenti la sfera della sessualità, anche se extra-curriculari, sia alle medie che alle superiori. O dello studente, se maggiorenne. Se tra i destinatari delle iniziative ci sono minorenni va garantita la presenza di un docente. In caso di mancata adesione dei genitori, gli alunni si astengono dalla frequenza con attività alternative proposte dalla scuola. Escluse attività didattiche su temi attinenti all’ambito della sessualità a infanzia e primaria. Il collegio dei docenti dovrà dare l’ok e definire i criteri legati a soggetti esterni coinvolti in attività legate alla sessualità.

5 Sostegno psicologico

Sono gli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie e del biennio delle superiori i destinatari del servizio AscoltaMI, il supporto psicologico realizzato con l’Ordine degli Psicologi. Ascolto e consulenza per affrontare situazioni di disagio e fragilità. Cinque incontri con esperti psicologi della durata di 60 minuti ciascuno in videoconferenza, scelti dai genitori.

6 Acquisto di libri

Maggiori fondi per l’acquisto di libri di testo alle famiglie meno abbienti (studenti delle secondarie di secondo grado e Isee inferiore a 15mila euro).

7 Corsi di lingua

Migliorare le competenze di lingua straniera con azioni di mobilità per studenti (individuati per merito dalle scuole) ma anche docenti (con possibilità di un compenso per le ore aggiuntive). La nuova Formazione Scuola-Lavoro permetterà percorsi all’estero, unendo corsi di lingua e stage in azienda.

8 Digitale e AI

L’Intelligenza Artificiale è entrata ufficialmente nei percorsi educativi, come contenuto da conoscere e strumento per innovare la didattica. Previste misure specifiche per docenti, studenti e adulti. L’AI viene anche inserita nell’insegnamento dell’Educazione Civica. Rafforzate le competenze STEM e l’orientamento scolastico. investite risorse per la digitalizzazione delle aule didattiche, laboratori e formazione digitale del personale scolastico.

9 Edilizia scolastica

Interventi che stanno riguardando più di un quarto degli istituti scolastici – ricorda il quotidiano – tra PNRR e fondi nazionali, circa 12 miliardi di euro che riguardano piani antincendio, messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche. Potenziate le mense scolastiche.

10 Tutele Inail

L’assicurazione del personale scolastico continuerà a coprire docenti e ATA ma anche esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e include l’infortunio in itinere (escluso per gli alunni). Gli studenti saranno tutelati per infortuni e malattie professionali riconducibili a luoghi di svolgimento dell’attività assicurata

11 Stop al cellulare

Una stretta che riguarderà sia primo che secondo ciclo. Tutte le scuole hanno aggiornato i propri regolamenti con il divieto di utilizzo durante le lezioni e sanzioni conseguenti. Ammesso l’uso solo nei casi previsti dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto agli alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento o motivate necessità personali.

12 Assicurazione sanitaria integrativa

Partirà in autunno per oltre 1,2 milioni tra docenti, personale ATA e educativo, dipendenti del MIM, aperta anche al personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. Una polizza che coprirà prestazioni ci cura e prevenzione, con tariffe agevolate anche per i familiari.

13 Voto in condotta

Alle medie tornano i voti in condotta e faranno media. Nella valutazione peseranno atti violenti o di aggressione nei confronti di docenti, studenti e personale scolastico. Con il 5 in condotta scatta la bocciatura. Con voto inferiore a sei, lo studente dovrà essere coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale. Con il 6 in condotta, alle superiori, verrà generato un debito scolastico in educazione civica da recuperare a settembre. Verrà assegnato agli studenti un elaborato critico su cittadinanza attiva e solidale (la mancata presentazione comporterà la non ammissione all’anno scolastico successivo).

Idem per la maturità. Con il sei, all’orale il candidato dovrà discutere un elaborato critico (definito dal consiglio di classe), in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sui principi costituzionali. Voto che influisce anche sui crediti per l’ammissione all’esame di Stato.

14 Sospensioni

Se la sospensione dura più di due giorni, la studentessa o lo studente dovranno essere impegnati in attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche.

15 Giudizi sintetici alla primaria

Ritornano i giudizi sintetici alla primaria: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente. Il voto numerico continuerà ad applicarsi sia alle secondarie di primo grado che di secondo grado. Alle superiori obbligatoria anche la valutazione intermedia di metà anno, oltre a quella finale.

16 Alunni stranieri

Il docente dedicato al potenziamento dell’italiano per stranieri (già presente dall’anno passato nelle classi dove i nuovi arrivati siano dal 20% in più) scatterà anche quando gli stranieri non siano in possesso delle competenze linguistiche di base. Circa mille nuovi docenti di italiano.

17 Assunzioni e precari

Oltre 46mila docenti (quasi 11mila sul sostegno), 346 dirigenti scolastici, 2.628 insegnanti di religione cattolica e oltre 12mila ATA. Elevato il livello delle supplenze (130-140 mila, soprattutto sul sostegno e spesso senza specializzazione).

18 Maturità

Le novità della riforma sono già partite lo scorso giugno. Il ritorno al nome “esame di Maturità”, le quattro discipline all’orale. Stop alle tesine e alla scena muta all’orale (con automatica bocciatura). Fondamentale il voto in condotta. Ridotte le commissioni da sette a cinque.

19 Lotta alla dispersione

Migliora la dispersione scolastica. Dall’11,5% del 2022, quest’anno potrebbe arrivare al 7,3%. Il 6,3% è rappresentato dagli studenti che completano gli studi senza però raggiungere livelli di apprendimenti adeguati (nel 2025 era l’8,7%). Sono saliti i giovani che arrivano alla maturità o di qualifica professionale.

20 Rinnovi CCNL

Recenti gli aumenti e gli arretrati del rinnovo del CCNL 2025/27. Risolta la parte economica del contratto, ancora in ballo quella normativa.