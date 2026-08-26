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Attualità
26.08.2026
Aggiornato alle 12:37

Vaccini a scuola, Bassetti: “Verifica prima dell’inizio delle lezioni”

Redazione
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“Malattie come morbillo e difterite non appartengono a un passato remoto: quando la copertura vaccinale diminuisce, il rischio di focolai torna concreto”. Matteo Bassetti, medico e divulgatore scientifico, interviene nel dibattito sulle vaccinazioni a scuola, quando mancano pochi giorni al rientro in classe. “Con l’inizio del nuovo anno scolastico, sarebbe importante ricordare una cosa semplice: la scuola è anche una comunità sanitaria, dove migliaia di bambini e ragazzi condividono ogni giorno gli stessi spazi. Le vaccinazioni previste per l’infanzia e l’adolescenza servono a proteggere non solo il singolo bambino, ma anche la collettività, soprattutto chi non può vaccinarsi per motivi medici“.

Per questo sarebbe auspicabile che, prima dell’inizio delle lezioni, ci fosse una verifica effettiva della situazione vaccinale degli alunni“, prosegue Bassetti, che ha affidato le sue considerazioni a un post sui social, divenuto in breve tempo virale. “Non per colpevolizzare i genitori, ma per garantire che le regole vengano applicate e che nessuno venga lasciato scoperto per semplice inerzia burocratica. Mi piacerebbe su questo tema sentire una voce forte del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’istruzione e di quello della salute, che insieme raccomandano agli italiani di vaccinare i figli“.

Una prenotazione vaccinale o un’autocertificazione non dovrebbero trasformarsi in un modo per rimandare indefinitamente la vaccinazione“, scrive ancora il medico, tra i volti più noti della comunità scientifica ai tempi del Covid. “Servono controlli puntuali, uniformi e tempestivi, insieme a un sistema che faciliti il recupero delle vaccinazioni mancanti e informi correttamente le famiglie. La prevenzione funziona quando è concreta: vaccinare, verificare e intervenire prima che un caso diventi un’epidemia“, conclude Bassetti. “La salute dei bambini e della comunità scolastica merita serietà, non scorciatoie”.

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