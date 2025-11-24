Insegna senza diploma, viene scoperta e licenziata: lei si rivolge al Tribunale ma poi lascia perdere. Dovrà risarcire il Mim

Una donna ha insegnato a scuola dal 2018 fino al febbraio 2023 senza essere in possesso del diploma. Il fatto, raccontato da L’Arena, ha dell’incredibile. La docente dovrà ora risarcire il Ministero dell’Istruzione e del Merito, come stabilito dalla Corte dei Conti.

Le supplenze senza diploma

L’attività di indagine è iniziata dopo la denuncia presentata il 4 dicembre scorso dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale veneto nella quale si dava atto del licenziamento dell’insegnante “per carente possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al lavoro”.

Da tutta la documentazione presentata dalla signora, 57enne, emergeva che era in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito il 15 luglio 1988 in un istituto di Verona. L’essere in graduatoria le consentì di ottenere un incarico di sostegno in una elementare dal 2019 giugno 2020.

La scoperta

Fu nel 2023 che tutto iniziò a scricchiolare. Le chiesero conto di quell’esame di maturità poiché in seguito alle verifiche effettuate emerse che la signora “all’esito degli esami di maturità dell’anno scolastico 1987-88 era stata dichiarata non matura e che in quello successivo non era stata ammessa”.

Fu allora che, invitata dal dirigente della scuola dove avrebbe dovuto insegnare per un anno con cattedra a 24 ore a settimana a chiarire la sua posizione, presentò una denuncia di smarrimento del diploma e in seguito chiarì che aveva preso il diploma non nel 1988 ma nell’anno successivo quando si era presentata da privatista.

Ma non risultava da nessun archivio. Il contratto venne annullato, il procedimento disciplinare si concluse nel giugno 2023 con il licenziamento senza preavviso. Lei si rivolse al Tribunale ma in seguito rinunciò a proseguire la causa. Tutto il materiale venne quindi acquisito. Ora la docente dovrà risarcire il Ministero dell’Istruzione e del Merito “della somma di 91.676,93 euro“.