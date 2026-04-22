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22.04.2026

Insulti ad un docente scritti nel muro della scuola: denunciati due diciottenni

Redazione
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I vandali hanno agito di notte
Cosa succederà ora?

A fine febbraio in una scuola del parmense è stata fatta un’amara scoperta: è comparsa una scritta contenente insulti nei confronti di un docente. Sono stati quindi allertati i militari dall’amministrazione scolastica.

I vandali hanno agito di notte

Come riportato da un comunicato della Gilda degli Insegnanti Parma e Piacenza, gli investigatori hanno proceduto all’acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza presenti nella zona gestite dalla Polizia Locale.

Gli autori? Due diciottenni, che pur avendo compiuto la loro azione nottetempo, vestiti con abiti scuri e travisati, attraversando a piedi i campi che circondano la scuola privi d’illuminazione, sono stati comunque individuati grazie all’incrocio dei dati raccolti.

Cosa succederà ora?

I Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica i due diciottenni ritenuti, in concorso tra loro, presunti responsabili di minacce aggravate e imbrattamento nei confronti del docente.

Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, auspica che sia il Ministero dell’Istruzione e del Merito sia il collega interessato si costituiscano parte civile nell’eventuale processo ed a nome dell’associazione professionale gli offre tutto il supporto possibile.

denunce

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